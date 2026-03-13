La police du Royaume-Uni a annoncé qu’elle utiliserait le fleuve Tamise comme zone de séparation entre des manifestants pro-iraniens et leurs opposants lors de rassemblements prévus ce week-end dans le centre de Londres.

Selon les autorités, cette mesure vise à prévenir d’éventuels affrontements violents dans un contexte de fortes tensions liées à la guerre impliquant l’Iran au Moyen-Orient.

La police métropolitaine a indiqué que cette configuration géographique constituait une solution inhabituelle mais efficace pour maintenir à distance les groupes rivaux. Les forces de l’ordre estiment que la proximité de ces manifestations pourrait autrement entraîner des confrontations.

Plus tôt dans la semaine, les autorités avaient annoncé l’interdiction de la marche annuelle d’Al‑Quds Day, organisée par la Islamic Human Rights Commission, en raison des risques pour l’ordre public dans le contexte international actuel.

La décision a été prise avec l’accord de la ministre britannique de l’Intérieur Shabana Mahmood, qui a jugé que les tensions liées au conflit au Moyen-Orient rendaient la tenue de cette manifestation particulièrement sensible.

Les autorités britanniques redoutent que la polarisation autour du conflit impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis ne provoque des incidents lors de rassemblements publics au Royaume-Uni. La police prévoit donc un dispositif de sécurité renforcé pour encadrer les manifestations prévues dans la capitale.