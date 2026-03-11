La police du Royaume-Uni a annoncé l’interdiction d’une marche pro-iranienne prévue dimanche dans le centre de Londres, estimant que l’événement pourrait provoquer des « tensions extrêmes » et de graves troubles à l’ordre public dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

La manifestation, connue sous le nom de marche de la Al-Quds Day (Journée de Jérusalem), est organisée chaque année par la Islamic Human Rights Commission pour exprimer un soutien à la cause palestinienne. Les autorités britanniques accusent toutefois l’organisation d’entretenir des liens de sympathie avec le régime iranien.

Selon la police, il s’agit de la première fois depuis 14 ans que ce pouvoir d’interdiction est utilisé au Royaume-Uni. Les forces de l’ordre estiment que les risques de confrontation avec des contre-manifestants sont « suffisamment importants » pour justifier cette décision exceptionnelle. L’interdiction concerne également toute contre-manifestation.

Les autorités ont rappelé que certaines marches d’Al-Quds organisées par le passé avaient donné lieu à des arrestations, notamment pour soutien présumé à des organisations considérées comme terroristes ou pour des propos antisémites.

La police s’attend malgré tout à un week-end « difficile et potentiellement violent », certains groupes pouvant tenter de se rassembler malgré l’interdiction, dans un contexte international marqué par l’escalade des tensions impliquant l’Iran et ses adversaires.