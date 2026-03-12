La Maison-Blanche a indiqué jeudi qu’une alerte émise par le Federal Bureau of Investigation (FBI) concernant de possibles représailles iraniennes aux États-Unis reposait sur un renseignement unique et non vérifié.

Cette alerte, transmise le mois dernier aux forces de l’ordre via le Los Angeles Joint Regional Intelligence Center, évoquait la possibilité que Iran tente de riposter à une frappe américaine en menant des attaques de drones sur le territoire américain, notamment en Californie.

Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, les autorités américaines n’ont jamais identifié de menace concrète de ce type contre les États-Unis. Elle a précisé que l’information ayant déclenché l’alerte provenait d’un seul renseignement non confirmé.

L’existence de cette note confidentielle a été révélée publiquement alors que la guerre déclenchée le 28 février par des bombardements massifs menés par les États-Unis et Israël contre l’Iran se poursuit.

Les autorités américaines continuent toutefois de surveiller attentivement les risques de représailles liées au conflit, notamment sur le territoire américain et contre des intérêts occidentaux à l’étranger.