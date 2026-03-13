La situation en Iran figurera en bonne place à l’ordre du jour de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, ont indiqué les autorités du Canada.

Les chefs de la diplomatie des pays membres doivent se réunir les 26 et 27 mars près de Paris, à l’abbaye de Abbaye de Vaux‑de‑Cernay, dans le cadre d’une rencontre organisée sous la présidence française du G7.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a indiqué que les discussions porteront notamment sur les efforts diplomatiques liés à la guerre en Iran. « Nous aurons une discussion approfondie sur les efforts diplomatiques liés à la guerre », a-t-elle déclaré aux journalistes.

La réunion intervient alors que les tensions régionales restent extrêmement élevées après les frappes menées par les États‑Unis et Israël contre l’Iran et la riposte de Téhéran.

Les pays du G7 devraient examiner les possibilités d’initiatives diplomatiques afin de réduire les risques d’escalade et de stabiliser la situation au Moyen-Orient. Les discussions devraient également porter sur les conséquences du conflit pour la sécurité internationale et les marchés énergétiques mondiaux.

Cette rencontre près de Paris sera la première des deux réunions prévues cette année entre les ministres des Affaires étrangères du G7, dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes.