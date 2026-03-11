La Corée du Nord a exprimé son soutien à la nomination de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême de l’Iran, a rapporté mercredi l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Dans un communiqué, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé soutenir le « choix du peuple iranien » après la désignation de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors des premières frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Pyongyang a également condamné fermement les actions militaires américaines et israéliennes contre la République islamique, dénonçant ce qu’il qualifie d’« actes d’agression » et d’attaques « illégales ».

Selon les autorités nord-coréennes, ces opérations militaires aggravent l’instabilité internationale et constituent une menace pour la paix mondiale.

La déclaration s’inscrit dans la ligne diplomatique traditionnelle de la Corée du Nord, qui entretient des relations relativement étroites avec l’Iran et critique régulièrement les politiques militaires des États-Unis et de leurs alliés.

Les tensions restent élevées au Moyen-Orient, où les combats se poursuivent entre l’Iran, les États-Unis et Israël depuis le lancement d’une série de frappes aériennes fin février.