Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a adressé un message de félicitations au président russe Vladimir Poutine à l’occasion de la fête nationale russe, réaffirmant son soutien total aux politiques intérieure et étrangère de Moscou, selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Dans son message, Kim a souligné le renforcement continu des relations entre la Corée du Nord et la Russie, qu’il a décrites comme une alliance fondée sur leur traité de partenariat stratégique global. Il a également assuré que Pyongyang serait « toujours aux côtés » de la Russie.

Cette déclaration intervient alors que les liens entre les deux pays se sont considérablement renforcés depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon des responsables américains et sud-coréens, la Corée du Nord aurait fourni à la Russie des obus d’artillerie, des missiles et d’autres équipements militaires destinés aux opérations en Ukraine. Moscou et Pyongyang ont toutefois rejeté ces accusations.

À l’occasion de la fête nationale russe, des responsables des deux pays ont participé à plusieurs cérémonies commémoratives en Corée du Nord, notamment des visites de monuments dédiés aux soldats soviétiques tombés au combat. L’ambassade de Russie à Pyongyang a également organisé une réception à laquelle ont assisté de hauts responsables nord-coréens.

Le rapprochement entre Moscou et Pyongyang s’est accéléré au cours des dernières années, culminant avec la signature d’un partenariat stratégique renforcé. Des informations relayées par plusieurs gouvernements occidentaux affirment également que des milliers de soldats nord-coréens auraient été déployés pour soutenir l’effort militaire russe, une information qui alimente les inquiétudes des pays occidentaux et de leurs alliés asiatiques.

Cette nouvelle démonstration de soutien confirme la solidité croissante des relations entre la Russie et la Corée du Nord, alors que les deux pays font face à des sanctions et à un isolement diplomatique de la part de nombreux États occidentaux.