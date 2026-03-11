Jusqu’à 150 militaires américains auraient été blessés depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran, qui dure depuis une dizaine de jours, ont indiqué mardi deux sources proches du dossier.

Ce bilan n’avait pas été rendu public auparavant. Jusqu’ici, le Pentagone avait seulement évoqué huit soldats américains grièvement blessés.

Après la publication de ces informations, le ministère américain de la Défense a indiqué que le nombre total de blessés était d’environ 140 militaires depuis le début de l’opération militaire baptisée « Epic Fury ».

Selon Sean Parnell, porte-parole du Pentagone, la grande majorité des soldats touchés ont subi des blessures légères. Il a précisé que 108 militaires blessés avaient déjà repris leurs fonctions.

Les huit soldats grièvement blessés reçoivent actuellement des soins médicaux spécialisés, a ajouté le responsable américain. Les autorités n’ont toutefois pas précisé la nature exacte des blessures, ni si certaines étaient liées à des traumatismes crâniens provoqués par des explosions.

Depuis le début du conflit le 28 février, l’Iran a mené plusieurs frappes de représailles contre des bases militaires américaines dans la région. Des attaques ont également visé des missions diplomatiques, des hôtels et des aéroports dans plusieurs pays du Golfe, ainsi que certaines infrastructures pétrolières.

Le Pentagone affirme néanmoins que l’intensité des frappes iraniennes a fortement diminué ces derniers jours, après les bombardements américains visant les stocks d’armes et les lanceurs de missiles iraniens.