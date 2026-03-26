Italie : la ministre du Tourisme démissionne après la déroute du référendum

La ministre italienne du Tourisme Daniela Santanche a présenté sa démission, devenant le troisième membre du gouvernement à quitter ses fonctions après l’échec du référendum porté par la majorité.

Cette décision s’inscrit dans une vaste reprise en main engagée par la Première ministre Giorgia Meloni, déterminée à limiter les conséquences politiques de cette défaite.

Daniela Santanche avait initialement résisté aux appels à la démission, mais la pression politique s’est intensifiée dans un contexte de remaniement accéléré.

La ministre est notamment visée par des accusations de falsification de comptes et fait également l’objet d’une enquête pour fraude présumée aux prestations sociales.

Ces affaires ont fragilisé sa position au sein du gouvernement, déjà sous tension après le rejet par les électeurs de la réforme judiciaire soutenue par l’exécutif.

Depuis ce revers, Giorgia Meloni cherche à restaurer son autorité en écartant les responsables impliqués dans des controverses ou des scandales.

Cette série de départs illustre la volonté du gouvernement italien de tourner rapidement la page du référendum, tout en envoyant un signal de fermeté à l’opinion publique.

Elle souligne aussi la fragilité politique de l’exécutif dans un contexte marqué par des tensions internes et une pression accrue sur sa crédibilité.