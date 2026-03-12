L’armée d’Israël a annoncé l’abandon des poursuites contre cinq soldats accusés d’avoir maltraité un détenu palestinien pendant la guerre dans la bande de Gaza, une décision qui a ravivé les divisions au sein de la société israélienne.

L’affaire portait sur des accusations de torture et de mauvais traitements infligés à un prisonnier palestinien détenu dans le centre de détention de Sde Teiman detention facility, dans le sud du pays.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué la décision de l’armée, affirmant que « l’État d’Israël doit traquer ses ennemis, et non ses propres combattants héroïques ».

L’affaire avait suscité une forte controverse dans le pays après que des manifestants d’extrême droite, dont certains membres du gouvernement, ont protesté contre l’enquête visant les soldats.

La polémique s’est intensifiée lorsqu’une vidéo des abus présumés a été divulguée dans les médias. La conseillère juridique de l’armée, Yifat Tomer-Yerushalmi, a démissionné en octobre avant d’être arrêtée pour cette fuite, qu’elle a déclaré avoir révélée pour contrer ce qu’elle considérait comme une campagne de discrédit contre le département juridique militaire.

Cette décision intervient alors que l’attention du pays reste largement tournée vers le conflit régional impliquant Israël et l’Iran.