Hong Kong : un libraire arrêté pour la vente d’un livre jugé « séditieux »

La police de Hong Kong a arrêté le propriétaire d’une librairie ainsi que trois employés pour la vente présumée de publications considérées comme « séditieuses », dont une biographie du magnat des médias Jimmy Lai.
Selon des médias locaux, les suspects sont accusés d’avoir vendu l’ouvrage The Troublemaker, consacré à Jimmy Lai, figure du mouvement pro-démocratie et ancien fondateur du journal Apple Daily, aujourd’hui fermé.
Jimmy Lai a été condamné en février à 20 ans de prison pour collusion avec des forces étrangères et sédition, dans l’une des affaires les plus emblématiques liées à la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.
Les autorités n’ont pas confirmé directement les détails des arrestations, mais ont indiqué que les actions de la police étaient menées conformément à la loi et aux circonstances.
Cette affaire s’inscrit dans un contexte de durcissement de la répression à Hong Kong, où les autorités multiplient les poursuites contre les voix critiques du pouvoir.
Elle soulève également des inquiétudes quant à la liberté d’expression et à la liberté de la presse dans l’ancienne colonie britannique.
Les arrestations illustrent la sensibilité accrue autour des publications liées aux figures de l’opposition et aux mouvements pro-démocratie dans le territoire.
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