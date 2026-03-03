Le principal point de passage humanitaire vers la bande de Gaza, fermé temporairement ces derniers jours, rouvrira prochainement, a annoncé mardi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies. Cette décision devrait permettre la reprise de l’entrée de fournitures essentielles dans l’enclave palestinienne.

Selon le PAM, l’aide humanitaire pourra transiter par le point de passage de Kerem Shalom entre mardi et mercredi. « Cela arrive à point nommé pour nous, et nous devons apporter notre aide au plus vite », a déclaré Samer Abdel Jaber, directeur régional du PAM pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Europe de l’Est, lors d’une intervention en visioconférence depuis Le Caire.

L’agence israélienne COGAT, qui coordonne les activités gouvernementales dans les territoires, a confirmé la réouverture du point de passage à partir de mardi afin de permettre l’entrée progressive de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Samedi, le COGAT avait annoncé la fermeture des points de passage vers Gaza, essentiels pour l’acheminement de l’aide et l’évacuation médicale de patients, alors que les forces israéliennes et américaines menaient des attaques contre l’Iran. Cette fermeture avait accentué les inquiétudes quant à la situation humanitaire dans l’enclave.

La réouverture de Kerem Shalom intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, mais constitue un signal important pour les organisations humanitaires qui cherchent à accélérer la distribution de nourriture et de biens de première nécessité à la population gazaouie.