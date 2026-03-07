Les réserves de matériel médical dans la bande de Gaza sont désormais « extrêmement faibles », a averti vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), malgré la réouverture récente par Israël d’un point de passage permettant l’acheminement de l’aide humanitaire. L’agence onusienne met en garde contre une situation sanitaire qui continue de se détériorer dans l’enclave palestinienne.

Selon Hanan Balkhy, directrice régionale de l’OMS, certains produits essentiels sont déjà totalement épuisés. C’est notamment le cas de fournitures de base comme la gaze ou les aiguilles, d’après les informations communiquées par le ministère de la Santé à Gaza, un territoire fortement affecté par deux années de guerre israélo-palestinienne.

L’organisation internationale souligne également que les stocks de médicaments essentiels, de matériel de traumatologie et de consommables chirurgicaux sont désormais à des niveaux critiques. Les pénuries de carburant aggravent encore la situation en limitant la capacité de fonctionnement des hôpitaux et des infrastructures médicales.

« La situation est difficile, et nous allons bientôt épuiser les réserves qui nous restent », a déclaré Hanan Balkhy, évoquant une pression croissante sur le système de santé déjà fragilisé par le conflit.

Mardi, l’agence militaire israélienne chargée de superviser l’accès humanitaire à Gaza a annoncé la réouverture du point de passage de Kerem Shalom afin de permettre l’acheminement progressif de l’aide. Ce passage avait été fermé auparavant en raison de menaces de frappes de missiles iraniens.

La fermeture des points d’entrée s’inscrivait dans un contexte d’escalade régionale après les frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran samedi. Malgré la reprise partielle de l’aide, l’OMS estime que les livraisons restent largement insuffisantes pour répondre aux besoins médicaux urgents de la population de Gaza.