Flottille pour Gaza : Israël prolonge la détention de deux militants malgré les critiques internationales

Un tribunal israélien a décidé de prolonger jusqu’au 10 mai la détention de deux militants arrêtés lors de l’interception d’une flottille en route vers Gaza. Cette décision intervient dans un contexte de tensions diplomatiques et de contestation croissante autour de cette opération.

Les deux activistes faisaient partie d’un groupe plus large à bord d’une flottille interceptée par les forces israéliennes dans les eaux internationales, près de la bande de Gaza. Si une centaine de personnes ont été libérées en Grèce, ces deux militants restent détenus en Israël.

Le tribunal a estimé que les accusations de liens présumés avec une organisation terroriste étaient suffisamment crédibles pour justifier le maintien en détention. Les autorités israéliennes n’ont pas détaillé publiquement les éléments retenus à ce stade.

De leur côté, les avocats de la défense contestent fermement ces accusations, qu’ils jugent infondées, et demandent la libération immédiate de leurs clients. Ils dénoncent également les conditions de détention, évoquant des traitements abusifs.

Israël a rejeté ces allégations, niant tout acte de torture et affirmant que les détenus sont traités conformément aux normes en vigueur.

L’affaire a suscité des réactions à l’international, notamment de la part du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui a qualifié la détention d’un ressortissant brésilien d’« action injustifiable ». Cette situation illustre les tensions persistantes autour des initiatives de soutien à Gaza et des réponses sécuritaires israéliennes.