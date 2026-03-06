Europol a averti jeudi que l’escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait avoir des « répercussions immédiates » sur la sécurité de l’Union européenne, avec une augmentation potentielle des menaces terroristes, de l’extrémisme violent et des cyberattaques.

Selon l’agence de police européenne, la crise autour de l’Iran pourrait également entraîner une hausse de la criminalité grave et organisée à travers le continent.

Le porte-parole d’Europol, Jan Op Gen Oorth, a indiqué que les autorités s’attendaient notamment à une multiplication des cyberattaques visant les infrastructures européennes.

Il a également mis en garde contre une augmentation des fraudes en ligne, notamment celles utilisant des technologies d’intelligence artificielle de plus en plus sophistiquées.

Ces escroqueries pourraient exploiter le flux massif d’informations circulant sur internet au sujet du conflit au Moyen-Orient, créant des opportunités pour les réseaux criminels.

Europol estime que les tensions internationales actuelles pourraient ainsi alimenter à la fois la radicalisation de certains groupes et l’activité de cybercriminels cherchant à profiter de la situation.

L’agence appelle les autorités européennes et les acteurs privés à renforcer leur vigilance face à ces menaces émergentes liées au contexte géopolitique.