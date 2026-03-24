États-Unis : deux pilotes tués à LaGuardia, Trump déploie l’ICE dans des aéroports saturés

Deux pilotes ont été tués lors d’une collision sur une piste de l’aéroport LaGuardia à New York, un accident qui a également fait des dizaines de blessés et provoqué une importante perturbation du trafic aérien.

L’incident implique un avion d’Air Canada Express et un véhicule de secours, selon les premières informations. Il a entraîné la fermeture temporaire de l’aéroport ainsi que l’annulation de centaines de vols.

Face à cette situation déjà tendue, le président américain Donald Trump a ordonné le déploiement d’agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans plusieurs aéroports du pays afin de soutenir les contrôles de sécurité.

Au total, des agents ont été envoyés dans 14 aéroports, alors que le secteur fait face à une pénurie de personnel aggravée par des absences et des démissions au sein de la Transportation Security Administration (TSA).

Les autorités précisent que ces agents n’ont pas pour mission de faire appliquer les lois sur l’immigration, mais d’assister les équipes en place pour fluidifier les files d’attente.

Dans plusieurs hubs aériens, les passagers doivent actuellement faire face à des temps d’attente de plusieurs heures, accentuant le chaos dans les transports.

Cet enchaînement d’événements met en lumière la fragilité du système aéroportuaire américain, déjà sous pression en raison de contraintes budgétaires et organisationnelles.