Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, fils de l’ayatollah Ali Khamenei tué lors des premières frappes de la guerre contre l’Iran, n’a toujours fait aucune apparition publique ni déclaration près de deux jours après sa désignation, selon plusieurs sources iraniennes.

Sa nomination aurait été fortement poussée par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), qui le considère comme un dirigeant susceptible de soutenir pleinement sa ligne politique dure, ont indiqué des responsables iraniens à Reuters.

Selon ces sources, certains ayatollahs et responsables politiques auraient initialement exprimé des réserves quant à son accession au poste de guide suprême. Les Gardiens de la révolution auraient toutefois réussi à surmonter ces hésitations et à imposer rapidement leur choix, retardant seulement de quelques heures l’annonce officielle.

Déjà très influent dans le système politique iranien, le CGRI a encore renforcé son pouvoir depuis le début de la guerre avec les États-Unis et Israël. Cette évolution pourrait consolider davantage son rôle central dans la stratégie militaire et politique du pays.

Plusieurs responsables et analystes iraniens estiment que l’arrivée de Mojtaba Khamenei à la tête de la République islamique pourrait entraîner une politique étrangère plus agressive et un durcissement de la répression intérieure.

La situation intervient dans un contexte de guerre intense, qui aurait déjà fait plus d’un millier de morts en Iran selon certaines sources, tandis que le nouveau dirigeant reste pour l’instant absent de la scène publique.