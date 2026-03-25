Danemark : Mette Frederiksen fragilisée après des élections serrées, des négociations s’ouvrent

La Première ministre danoise Mette Frederiksen sort affaiblie des élections législatives, son parti social-démocrate enregistrant son plus mauvais score depuis plus d’un siècle.

Selon les projections basées sur l’ensemble des votes dépouillés, les sociaux-démocrates obtiennent environ 38 sièges au Parlement, contre 50 lors du précédent scrutin il y a quatre ans.

Malgré ce recul, la dirigeante de 48 ans conserve une chance de briguer un troisième mandat, son bloc de gauche totalisant 84 sièges contre 77 pour les partis de droite.

L’issue dépend désormais de négociations de coalition qui pourraient durer plusieurs semaines, notamment avec le parti centriste des Modérés, susceptible de jouer un rôle clé.

La campagne a été dominée par les préoccupations liées au coût de la vie, éclipsant en partie la posture ferme de Frederiksen face aux États-Unis sur la question du Groenland.

Sur le plan intérieur, la Première ministre a été critiquée des deux côtés du spectre politique : jugée trop stricte sur l’immigration par une partie de la gauche et insuffisamment crédible sur l’économie par certains électeurs de droite.

À l’international, elle reste toutefois reconnue pour sa ligne claire face à Washington et pour son engagement en faveur du renforcement des dépenses de défense dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le scrutin était également suivi de près au Groenland, où certains espèrent tirer parti de l’intérêt affiché par Donald Trump pour l’île afin d’obtenir davantage de concessions de Copenhague.

Ces résultats confirment un paysage politique fragmenté au Danemark, où la formation d’un gouvernement stable dépendra d’équilibres délicats.