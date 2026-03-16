L’Allemagne s’est montrée réservée face à l’idée d’étendre la mission navale européenne Aspides jusqu’au détroit d’Ormuz, une zone stratégique pour le commerce mondial de l’énergie. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a exprimé son scepticisme dimanche, estimant qu’un tel élargissement ne garantirait pas nécessairement une meilleure sécurité maritime.

S’exprimant lors d’une interview sur la chaîne de télévision publique allemande ARD, le chef de la diplomatie allemande a rappelé que la mission actuelle, déployée pour sécuriser la navigation commerciale en mer Rouge, n’avait pas atteint les résultats espérés. Selon lui, cette expérience soulève des doutes quant à l’efficacité d’une extension du dispositif.

« Et c’est pourquoi je suis très sceptique quant au fait que l’extension d’Aspides jusqu’au détroit d’Ormuz offrirait une plus grande sécurité », a déclaré Johann Wadephul. Ses propos interviennent alors que les tensions au Moyen-Orient alimentent les inquiétudes concernant la sécurité des routes maritimes empruntées par les navires commerciaux et les pétroliers.

La mission Aspides de l’Union européenne a été lancée afin de protéger la navigation marchande face aux menaces dans certaines zones maritimes sensibles. Elle vise notamment à garantir le passage des navires transportant des marchandises et des ressources énergétiques dans des régions exposées à des risques sécuritaires.

La perspective d’un déploiement dans le détroit d’Ormuz s’inscrit dans un contexte de fortes tensions régionales liées à la guerre impliquant l’Iran, les États-Unis et leurs alliés. Ce passage maritime stratégique voit transiter une part importante des exportations mondiales de pétrole et de gaz.

Au sein de l’Union européenne, les discussions se poursuivent sur la possibilité de renforcer la présence navale dans la région. Mais les réserves exprimées par Berlin illustrent les divergences entre les États membres quant à la meilleure manière d’assurer la sécurité maritime tout en évitant une escalade militaire supplémentaire.