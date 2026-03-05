MONDE

Azerbaïdjan – Iran : Bakou menace de représailles après une attaque iranienne de drones

5 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Azerbaïdjan - Iran : Bakou menace de représailles après une attaque iranienne de drones
Azerbaïdjan - Iran : Bakou menace de représailles après une attaque iranienne de drones

La tension monte entre l’Azerbaïdjan et l’Iran après une attaque de drones qui a frappé l’exclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan. Selon Bakou, deux drones venus du territoire iranien ont touché la zone jeudi matin, dont l’un a frappé le terminal de l’aéroport local, faisant deux blessés et endommageant les infrastructures.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a vivement protesté, dénonçant une attaque « contraire aux normes et principes du droit international ». L’ambassadeur d’Iran a été convoqué dans la foulée, tandis que les autorités azerbaïdjanaises ont prévenu que ces actions « ne resteront pas sans réponse ».

Le ministère de la Défense a indiqué que des représailles étaient à l’étude afin de « protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays ». Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte régional déjà extrêmement tendu, marqué par le conflit entre Israël, les États-Unis et l’Iran, et par les relations complexes entre Téhéran et Bakou, proche allié d’Israël.

Partager
Avatar photo

Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

Voir tous les articles de Radouan Kourak