La tension monte entre l’Azerbaïdjan et l’Iran après une attaque de drones qui a frappé l’exclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan. Selon Bakou, deux drones venus du territoire iranien ont touché la zone jeudi matin, dont l’un a frappé le terminal de l’aéroport local, faisant deux blessés et endommageant les infrastructures.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a vivement protesté, dénonçant une attaque « contraire aux normes et principes du droit international ». L’ambassadeur d’Iran a été convoqué dans la foulée, tandis que les autorités azerbaïdjanaises ont prévenu que ces actions « ne resteront pas sans réponse ».

Le ministère de la Défense a indiqué que des représailles étaient à l’étude afin de « protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays ». Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte régional déjà extrêmement tendu, marqué par le conflit entre Israël, les États-Unis et l’Iran, et par les relations complexes entre Téhéran et Bakou, proche allié d’Israël.