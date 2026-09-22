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António Guterres réclame l’interdiction des robots tueurs autonomes

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António Guterres réclame l’interdiction des robots tueurs autonomes
António Guterres réclame l’interdiction des robots tueurs autonomes

Le secrétaire général des Nations unies António Guterres a appelé à bannir les systèmes d’armes létaux autonomes, estimant que les machines ne peuvent en aucun cas être autorisées à décider de la vie ou de la mort d’un être humain.

António Guterres a franchi un cap dans son engagement sur la régulation de l’intelligence artificielle militaire. Le secrétaire général de l’ONU a demandé explicitement l’interdiction des robots tueurs autonomes, ces systèmes capables de sélectionner et d’engager des cibles sans intervention humaine directe.

Sa position est sans ambiguïté : l’intelligence artificielle ne doit pas se voir confier le pouvoir de trancher entre la vie et la mort. Une telle délégation de décision létale à une machine constituerait, selon lui, une ligne rouge que la communauté internationale ne saurait franchir.

Cette prise de position intervient alors que la prolifération des drones armés et des systèmes de combat automatisés s’accélère dans plusieurs zones de conflit à travers le monde, alimentant un débat de plus en plus pressant au sein des instances internationales sur l’encadrement juridique et éthique de ces technologies.

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