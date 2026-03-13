Les États-Unis et plusieurs de leurs alliés occidentaux se sont opposés à la Russie et à la Chine lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée au programme nucléaire de l’Iran, alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit.

Washington accuse Moscou et Pékin d’entraver le travail du comité chargé de superviser et de faire appliquer les sanctions internationales contre l’Iran. Selon les responsables américains, ces deux pays tentent de bloquer les efforts visant à surveiller les activités nucléaires de Téhéran.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine ont tenté d’empêcher la poursuite des discussions sur ce comité de sanctions, mais leur initiative n’a pas abouti. Les débats ont finalement été maintenus malgré leur opposition.

Les États-Unis cherchent également à utiliser les discussions aux Nations unies pour renforcer la justification internationale de leur offensive militaire contre l’Iran, lancée il y a deux semaines avec le soutien d’Israël.

L’ambassadeur américain auprès de l’ONU, Mike Waltz, a affirmé que les sanctions restaient nécessaires pour empêcher l’Iran de développer des capacités nucléaires militaires. De son côté, l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia a contesté l’approche occidentale et dénoncé la pression exercée sur Téhéran.

Ce nouvel affrontement diplomatique illustre les divisions profondes entre les grandes puissances au sein du Conseil de sécurité, alors que la guerre au Moyen-Orient et les tensions autour du programme nucléaire iranien continuent d’alimenter l’instabilité internationale.