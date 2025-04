Meghan Markle ravive le style préféré de Lady Diana avec élégance à Broadway

Meghan, duchesse de Sussex, a assisté à la comédie musicale Gypsy à Broadway, où elle a rencontré son actrice favorite, la chanteuse et comédienne Audra McDonald. Elle a également félicité les autres membres de la troupe en coulisses pour leurs performances. Ce qui a retenu l’attention, c’est le choix vestimentaire de Meghan, qui a opté pour un imprimé classique très apprécié de Lady Diana, symbole intemporel de l’élégance.

Un style royal et classique

Meghan Markle privilégie une élégance sobre dans la majorité de ses apparitions. À certaines occasions, elle adopte un style royal classique, revisité avec une touche moderne. Elle affectionne particulièrement les coupes nettes et les couleurs neutres, auxquelles elle ajoute souvent un détail à portée symbolique, comme un message subtil. Connue pour être l’un des membres les plus audacieux de la famille royale — plus affirmée que la princesse de Galles Kate Middleton, Meghan reflète par son apparence une forte personnalité et une indépendance assumée.

À Broadway, son look n’est pas passé inaperçu. Elle portait un motif classique audacieux, prisé par l’aristocratie depuis des décennies: l’imprimé houndstooth, connu en français sous le nom de pied-de-poule. Ce motif, porté à plusieurs reprises par Lady Diana, est l’un des emblèmes de l’élégance britannique, notamment sur les manteaux et les vestes.

Meghan arborait une jupe crayon de longueur midi à motif pied-de-poule en noir et blanc signée Carolina Herrera, en hommage à l’héritage de Lady Diana — symbole de force et de rupture avec les conventions royales. Elle l’avait associée à un chemisier noir, des escarpins pointus assortis, ainsi que des bijoux mêlant diamants et or jaune, dont son incontournable bracelet LOVE de Cartier.

Une simplicité maîtrisée

Côté beauté, Meghan a misé sur un maquillage neutre et raffiné. Elle a souligné son regard avec un trait de khôl et une touche de mascara noir, sculpté ses traits avec une poudre bronzante et un soupçon d’highlighter sur les pommettes, et opté pour un rouge à lèvres beige naturel. Sa coiffure ondulée au volume souple, avec une raie centrale, complétait parfaitement cette allure élégante et intemporelle.