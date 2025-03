Marine Serre plonge dans l’univers de David Lynch pour sa nouvelle collection

Marine Serre a marqué la Fashion Week de Paris avec une collection automne-hiver 2025-2026 inspirée de l’univers onirique et troublant de David Lynch. Présenté à la Monnaie de Paris, ce vestiaire structuré et sensuel fait référence à la Red Room de Twin Peaks, cet espace mystérieux où le temps et la réalité s’entrelacent. « Je veux que les hommes et les femmes aient l’impression d’être dans un film tous les jours », a expliqué la créatrice, qui mise sur des silhouettes cintrées aux épaules marquées, un clin d’œil aux femmes fatales des années 1950 et 1980.

Les pièces les plus marquantes incluent une robe midi en cuir noir aux épaules futuristes, un manteau en fourrure sans manches, une robe blanche en lingerie recyclée ou encore une combinaison en dentelle rouge transparente associée à un bustier en cuir noir. La palette de couleurs oscille entre noir, blanc, rouge et imprimés félins, renforçant l’atmosphère à la fois élégante et intrigante de la collection. Fidèle à son engagement pour l’upcycling, Marine Serre a également transformé des pièces de monnaie, des médailles et des montres anciennes en éléments couture, affirmant une fois de plus sa vision écoresponsable.

Depuis son prix LVMH en 2017, Marine Serre s’est imposée comme l’une des stylistes les plus en vue du moment. Avec cette collection, elle prouve une nouvelle fois sa capacité à mêler esthétique cinématographique et mode contemporaine, offrant un hommage saisissant à Lynch et à l’univers fascinant du surréalisme vestimentaire.