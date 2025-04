L’Europe dévoile un plan pour devenir le continent de l’intelligence artificielle

L’Union européenne a présenté mercredi un plan stratégique visant à renforcer son industrie de l’intelligence artificielle (IA) et à rivaliser plus efficacement avec les États-Unis et la Chine, après des critiques de la part d’entreprises technologiques concernant la complexité de sa réglementation.

Dans un communiqué de presse, la Commission européenne, organe exécutif de l’UE, a dévoilé ce qu’elle appelle le plan d’action pour un continent de l’intelligence artificielle. L’objectif est de transformer les puissantes industries traditionnelles européennes ainsi que son vivier de talents en moteurs d’innovation, tout en accélérant le développement de l’IA.

Parmi les mesures prévues figurent la création d’un réseau d’usines de l’IA et de laboratoires spécialisés, destinés à faciliter l’accès des startups à des données d’entraînement de haute qualité, selon un rapport du site CNBC.

L’UE définit ces usines comme des installations de pointe dotées de puces avancées nécessaires à l’entraînement et au développement des modèles d’IA les plus sophistiqués.

L’union va également mettre en place un centre de services dédié à la loi sur l’intelligence artificielle, afin d’aider les entreprises régionales à se conformer à ce cadre réglementaire historique.

La Commission a précisé que la loi sur l’IA vise à renforcer la confiance des citoyens dans la technologie, tout en offrant aux investisseurs et entrepreneurs la sécurité juridique nécessaire pour développer et déployer l’IA à travers l’Europe.

Ce centre de services agira comme point de contact central, fournissant informations et conseils sur les règles en vigueur.

Une approche similaire à celle du Royaume-Uni

Ce plan européen s’inscrit dans la même logique que le plan d’action britannique pour l’IA, présenté plus tôt cette année.

Tout comme l’UE, le Royaume-Uni s’est engagé à renforcer son infrastructure locale en IA afin de soutenir les développeurs.

Des critiques persistantes sur la réglementation

Le lancement de cette stratégie intervient alors que l’Union européenne fait face à des critiques de leaders technologiques, qui estiment que les réglementations — de l’IA à la fiscalité — freinent l’innovation et compliquent la tâche des startups sur le continent.

La loi européenne sur l’intelligence artificielle, saluée comme historique, s’est avérée particulièrement contraignante pour les entreprises du secteur, en pleine croissance.

Elle classe les applications d’IA selon le niveau de risque qu’elles présentent pour la société. Ces dernières années, le texte a été modifié pour inclure les développeurs de modèles de base, comme OpenAI ou la startup française Mistral, suscitant la colère de certains acteurs majeurs du domaine.

Lors d’un sommet mondial sur l’IA à Paris plus tôt cette année, Chris Lehane, responsable des affaires internationales chez OpenAI, a déclaré que les dirigeants politiques et économiques européens craignent de passer à côté du potentiel de l’IA et souhaitent que les régulateurs se concentrent moins sur les risques.

« Il y a presque un carrefour, voire une tension, entre l’Union européenne et certains autres pays européens », a-t-il déclaré en février. « Ils veulent prendre une direction différente, en embrassant l’innovation. »

L’administration américaine a elle aussi critiqué l’approche européenne, accusée d’entraver les grandes entreprises technologiques et les startups d’IA américaines.

Lors du même sommet,D. Vance, vice-président américain, a déclaré :

« Nos amis européens, en particulier, doivent regarder ces nouvelles frontières avec optimisme et non avec crainte. »

Vers une réglementation plus souple ?

John Buyers, responsable mondial de l’IA au sein du cabinet juridique Osborne Clarke, a noté :

« Il y a une vraie volonté de réduire la charge réglementaire et d’éliminer les obstacles à l’innovation — un changement probablement en réponse aux préoccupations américaines.»

Il a ajouté :

« Si l’UE est réellement sérieuse dans sa volonté de clarifier les incertitudes juridiques liées à la loi sur l’IA, cela pourrait être une véritable opportunité pour les développeurs et utilisateurs d’IA au Royaume-Uni et aux États-Unis. » Car cette loi s’applique à toute IA utilisée dans l’UE, peu importe son origine. »