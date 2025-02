Les avantages de la marche pieds nus : Découvrez-les

Le contact avec la nature sous ses diverses formes offre de nombreux bienfaits pour l’homme, mais ce dernier ne les reconnaît pas toujours et adopte des habitudes qui l’éloignent de ces avantages réels.



Marcher pieds nus est une pratique que beaucoup apprécient pour diverses raisons, notamment à la maison, car elle apporte une sensation de confort. Pourtant, cette habitude dissimule plusieurs avantages importants qu’il est essentiel de connaître pour renouer avec la nature… « à vos pieds ».



Une étude révèle les bénéfices de la marche pieds nus



Une étude intitulée « Barefoot walking improves cognitive ability in adolescents » (La marche pieds nus améliore les capacités cognitives des adolescents) a montré que marcher pieds nus active efficacement les capacités cognitives et stimule l’ensemble du cerveau. Elle sollicite davantage les orteils que la marche avec des chaussures de sport, renforçant ainsi les muscles du bas du corps et favorisant une meilleure circulation sanguine vers le cerveau. Cette stimulation des orteils peut dilater les capillaires dans le cerveau et améliorer l’oxygénation ainsi que l’activation du cerveau. Cela est particulièrement bénéfique pour ceux qui subissent du stress ou de la fatigue mentale.



Les bienfaits de la marche pieds nus !



Le Dr William Akiki, spécialiste des maladies du pied à l’hôpital universitaire Saint-Georges, explique que la marche pieds nus procure de nombreux avantages selon l’âge.



Pour les enfants, par exemple, marcher pieds nus sur la terre, le sable, l’herbe ou le gravier stimule la sensibilité de leurs pieds, aide à développer leur cerveau et permet à leur corps de mieux ressentir le sol. Ce bienfait est également valable pour les adultes. Les enfants, pendant leur développement, ont besoin de renforcer leurs muscles plantaires et d’améliorer leur équilibre en marchant sur des surfaces souples.



Pour les adultes, marcher pieds nus sur des sols durs permet de libérer l’énergie accumulée dans leur corps, ce qui aide à la relaxation, réduit le stress et permet de se recharger. Le sol étant conducteur d’électricité, il absorbe cet excédent d’énergie.



Les personnes atteintes de maladies cardiaques bénéficient aussi de cette pratique. Les cellules sensorielles des pieds sont activées au contact de toute surface, stimulant ainsi un chemin nerveux qui améliore la performance de la marche et la santé des pieds.



Pour les athlètes, courir pieds nus sur la plage, par exemple, est plus exigeant et permet de renforcer les muscles des pieds et des jambes, d’augmenter la masse musculaire et de fortifier les chevilles, ce qui améliore leurs performances.



Marcher sur des surfaces à température variable, comme l’herbe froide ou le sable chaud, aide à pomper le sang vers le cœur, favorisant ainsi la circulation sanguine et la sensation de légèreté dans les jambes.



Enfin, marcher pieds nus permet de retrouver un mode de marche naturel, renforçant l’équilibre, les os, les articulations et les ligaments, et améliorant la posture.



Sécurité lors de la marche pieds nus



Le Dr Akiki recommande de marcher idéalement tous les jours à l’extérieur, mais trois fois par semaine est également bénéfique, avec des sessions de 30 minutes à une heure. À la maison, il est important de vérifier la propreté du sol, éviter les objets pouvant blesser les pieds et ne pas marcher trop longtemps pour éviter des inflammations des talons. Les sols en bois ou en tapis sont les meilleurs pour marcher pieds nus à l’intérieur, et des sessions de 10 à 15 minutes suffisent. Les personnes diabétiques ne devraient pas marcher pieds nus pour éviter les blessures indolores.