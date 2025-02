Le Jura veut battre les Suisses avec la plus grande fondue au fromage du monde

Aujourd’hui, la fromagerie JuraFlore du Fort des Rousses dans le Jura se lance un défi monumental : réaliser la plus grande fondue au fromage du monde. Avec plus de deux tonnes de fondue préparées dans un caquelon géant, les Jurassiens espèrent détrôner les Suisses et inscrire leur exploit dans le Guinness Book des records.

Actuellement détenu par la Suisse avec une fondue de 1.500 kg, le record mondial pourrait bien changer de camp. Pour l’occasion, un chaudron en cuivre colossal a été spécialement conçu. D’un diamètre de 1,80 mètre et d’une hauteur de 1,70 mètre, il accueillera 1.239 kg de comté, 439 litres de Chardonnay et 139 litres de savagnin, un cépage emblématique du Jura.

Jean-Charles Arnaud, président de la fromagerie Arnaud JuraFlore, ne cache pas son enthousiasme : « C’est une joute totalement amicale avec les Suisses bien sûr, mais, quand même… ». Il s’attend déjà à une riposte de leurs voisins helvétiques, qui pourraient rapidement tenter de reprendre le titre.

Pour relever ce défi, environ 300 personnes seront mobilisées, dont une quarantaine d’élèves et cinq chefs de l’école hôtelière du Jura, ainsi que de nombreux bénévoles. Pas moins de 250 caquelons périphériques permettront aux milliers de visiteurs d’apprécier cette fondue géante.

L’homologation du record sera assurée par une huissière du Guinness Book, qui vérifiera chaque étape de la préparation : le choix des meules de comté, le râpage, les conditions de cuisson et bien sûr, le poids final de la fondue.

Avec 5.039 personnes attendues, cette journée s’annonce mémorable. « Le préfet nous autorisait 5.000 personnes, mais on lui a dit que cela n’était pas possible, alors il nous a accordé 39 personnes supplémentaires », plaisante Jean-Charles Arnaud, faisant référence au numéro du département du Jura.

Si le record est battu, nul doute que cette victoire résonnera de part et d’autre des montagnes franco-suisses. Reste à savoir si les Suisses accepteront la défaite sans tenter de reprendre leur titre dans un futur proche…