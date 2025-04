Le chef du Commandement spatial américain appelle à la mise en place d’armes dans l’espace, marquant l’appel le plus clair à ce jour pour renforcer les capacités offensives spatiales.

Des armes spatiales pour un conflit potentiel

Le général Stephen Whiting a déclaré mardi, lors de la tenue du « Space Symposium » à Colorado Springs, dans l’État du Colorado : « Il est temps de dire clairement que nous avons besoin de feux spatiaux et de systèmes d’armement. Nous avons besoin de missiles intercepteurs orbitaux… nous en avons besoin pour prévenir tout conflit spatial et pour réussir si nous devons entrer dans un tel conflit. »

Whiting avait déjà souligné la nécessité de disposer de « feux spatiaux », mais c’est la première fois qu’il appelle explicitement à la mise en place d’« armes » dans l’espace. Les responsables américains avaient évité de tels appels dans le passé pour diverses raisons, notamment la crainte de déclencher une course aux armements orbitale, de créer de l’incertitude stratégique et de préserver l’esprit de désarmement du Traité de l’espace extra-atmosphérique de 1967.

Une « coupole dorée » avec des missiles intercepteurs

Cependant, le temps change, et selon les concepts des programmes de la prochaine génération du bouclier antimissile « coupole dorée » de l’administration de Donald Trump, des missiles intercepteurs seraient déployés dans l’espace pour détruire les missiles entrants. Whiting a affirmé que ces missiles intercepteurs sont désormais essentiels pour garantir la victoire en cas de conflit.

Il a déclaré : « Les armes dans l’espace étaient autrefois considérées comme incroyables, mais les missiles intercepteurs spatiaux sont désormais un élément clé de notre stratégie pour gagner. Nous sommes un commandement de combat, et comme tous les autres commandements de combat, nous devons dominer le combat et en sortir victorieux. La domination dans le combat spatial nécessite des capacités, des feux et des armes fiables et reconnues, tant cinétiques que non cinétiques. »

Une « manœuvre spatiale durable »

Whiting a ajouté que si la guerre s’étendait à l’espace, il ne faut pas supposer qu’elle se terminerait rapidement. Les forces spatiales doivent développer des capacités qui leur permettent d’effectuer des « manœuvres spatiales durables », car la Chine lance des satellites capables de ravitailler d’autres systèmes spatiaux, ainsi que des satellites capables de manœuvrer.

Il a déclaré : « Pour réussir, nos activités de durabilité dans l’espace doivent être solides, tout comme celles sur Terre, afin d’assurer la survie et la résilience à toutes les étapes du conflit. La durabilité jusqu’à la fin de la mission est essentielle à notre succès. »

Les avis des responsables du commandement varient sur le financement des programmes de ravitaillement des satellites en orbite et des nouveaux systèmes de propulsion pour aider les satellites à manœuvrer. Cependant, Whiting a renouvelé son appel en faveur de l’acquisition de ces équipements pour mener des « opérations spatiales dynamiques » lors de tout futur combat.

Le général a annoncé que le Commandement spatial participe à un programme avec la société « SPACEWERX », le bras innovant des forces armées, pour attribuer environ 2 millions de dollars à 10 entreprises au cours des 15 prochains mois afin de développer des technologies pour des manœuvres spatiales durables.