La stimulation cérébrale profonde pourrait surmonter l’épilepsie résistante aux médicaments

Des chercheurs ont développé une plateforme innovante pour traiter l’épilepsie résistante aux médicaments en utilisant la stimulation cérébrale profonde (deep brain stimulation). Cette technologie a été utilisée pour réduire les crises et améliorer la mémoire ainsi que le sommeil, deux défis fréquents rencontrés par les patients épileptiques.

L’étude a été réalisée par des chercheurs de la Mayo Clinic aux États-Unis, et ses résultats ont été publiés dans la revue Brain Communications le 7 avril dernier, selon le site EurekAlert.

L’épilepsie provoque des troubles de la mémoire, des émotions et du sommeil, et touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Il existe de nombreux cas résistants aux médicaments, ce qui limite les options de traitement disponibles.

Les chercheurs ont suivi cinq patients atteints d’épilepsie temporale pendant leur traitement par stimulation cérébrale profonde, une procédure neurochirurgicale permettant de moduler l’activité cérébrale en ciblant des zones spécifiques du cerveau.

Le Dr. Václav Krmen, chercheur à la Mayo Clinic et co-auteur de l’étude, déclare : « Grâce à un appareil implanté qui surveille en continu l’activité cérébrale, nous pouvons détecter les crises de manière plus précise que les journaux tenus par les patients, ce qui permet d’optimiser la stimulation cérébrale profonde en temps réel et d’améliorer le traitement. »

Les chercheurs ont découvert que la stimulation cérébrale profonde à faible fréquence non seulement réduisait les crises, mais améliorait également la mémoire et le sommeil.

Le Dr. Gregory Worrell, neurologue et docteur en neurosciences à la Mayo Clinic, co-auteur de l’étude, explique : « En utilisant un appareil implanté en phase de recherche, l’équipe a surveillé en continu l’activité cérébrale en suivant les crises et le sommeil soutenus par l’intelligence artificielle. »

Il ajoute : « Une plateforme cloud a évalué simultanément le comportement, la mémoire et l’humeur des participants à domicile. Ces données instantanées permettent d’ajuster les paramètres de la stimulation avec précision, maximisant ainsi les bénéfices tout en minimisant les effets secondaires. »