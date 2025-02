La Semaine de la mode de New York met en lumière les tendances de l’hiver 2025-2026. Ces événements offrent une occasion unique de découvrir les dernières innovations des grandes maisons de mode et des marques internationales, transformant les podiums en un espace d’expression artistique et de renouvellement. À travers les défilés de la saison automne-hiver 2025-2026 à New York, plusieurs tendances majeures se dégagent pour définir les looks à venir.



Les principales tendances de la Semaine de la mode de New York



Chaque créateur a présenté des collections marquées par son propre style, mais toutes ont mis en avant des tendances communes. Parmi celles-ci, certaines ont particulièrement attiré l’attention.



Coupes et couleurs asymétriques

Les coupes asymétriques et les couleurs contrastées, accompagnées de couture déstructurée, ont fait sensation sur les podiums, notamment ceux de Christian Siriano et Thom Browne, reconnu pour ses créations théâtrales. Cette tendance combine des tissus et couleurs de manière audacieuse et non conventionnelle.



Tissus métalliques

Les tissus métalliques restent incontournables, avec une domination de l’argenté, comme vu dans la collection de Carolina Herrera. Cette tendance s’est exprimée à travers des formes innovantes et des designs futuristes, qui ajoutent une touche de modernité et d’élégance aux vêtements, des robes aux pièces séparées.



Élégance formelle revisitée

Les costumes formels inspirés de la mode masculine ont évolué pour devenir un symbole d’élégance pratique et contemporaine. Les marques ont joué sur des coupes géométriques et des matières luxueuses, réinventant le costume pour la femme moderne et assurée. Le mélange entre féminité et mode masculine s’illustre parfaitement dans le costume Michael Kors composé d’une jupe et d’un gilet.



Robes à découpes

Les robes cut-out, avec des ouvertures délicates, ont fait leur apparition, offrant une combinaison de féminité audacieuse et de subtilité. Ces créations, réalisées dans des tissus fluides comme la soie et le satin, sont parfaites pour apporter une touche sophistiquée à des silhouettes classiques.



Le rouge en vedette

La couleur rouge continue de dominer les podiums, annonçant une saison vibrante. De nombreuses créations, comme la robe rouge de Christian Siriano à jupe évasée, incarnent l’audace de cette couleur, tout en préservant une élégance raffinée.