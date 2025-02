La Ligue de Golf a tenu une réunion « constructive » avec Trump et Al-Rumayyan pour unifier le sport

La Ligue des joueurs professionnels de golf a déclaré jeudi avoir tenu une « réunion de travail constructive » à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump et le président de la série « LIV Golf », Yasser Al-Rumayyan, concernant les efforts visant à résoudre la division entre la ligue et la série.

L’entretien avec Trump et Al-Rumayyan, qui est également gouverneur du Fonds d’investissement public saoudien propriétaire de « LIV Golf », a réuni Tiger Woods et Adam Scott, tous deux directeurs de joueurs dans la ligue, ainsi que son commissaire Jay Monahan.

Woods, Scott et Monahan ont déclaré dans un communiqué de la Ligue des joueurs de golf : « Nous partageons tous la même passion pour le jeu, et nous sommes intéressés par sa réunification. Le plus important est que nous voulons tous voir les meilleurs joueurs du monde jouer ensemble plus souvent, et nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir pour nos fans. »

La Ligue des joueurs de golf professionnels a également affirmé qu’elle s’engageait à agir rapidement et qu’elle fournirait plus de détails ultérieurement.

Trump, après la réunion, a déclaré : « J’ai toujours essayé de frapper la balle comme Adam. Mais ça n’a jamais marché comme ça », ajoutant qu’il avait eu « des discussions intéressantes » avec les golfeurs.

Trump, qui est un golfeur chevronné et propriétaire de plusieurs complexes de golf, s’est de plus en plus impliqué dans les efforts pour mettre fin à la division qui dure depuis des années dans le sport, et il avait rencontré Monahan et Scott à la Maison Blanche il y a plus de deux semaines.

La Ligue des joueurs de golf professionnels a annoncé le 6 février qu’après une réunion avec Trump, elle se rapproche d’un accord avec la série « LIV Golf ».

La ligue, basée aux États-Unis, a ajouté que son commissaire Monahan et le directeur des joueurs Scott avaient rencontré Trump le 4 février, et lui avaient demandé de participer à leurs discussions avec le Fonds d’investissement public saoudien.

Woods, qui a remporté 15 titres majeurs, avait travaillé avec Scott et Monahan sur cette question, mais il avait manqué la première réunion en raison du décès récent de sa mère.

Woods a déclaré lors de la diffusion du Genesis Open à San Diego, sur CBS Sports dimanche : « Je pense que les choses vont s’améliorer rapidement ».

La série « LIV Golf » a attiré certains des meilleurs golfeurs depuis sa création en 2021.

Trump a joué au golf avec Woods le 9 février en Floride. Le président américain a remis la médaille de la liberté à Woods en 2019.