La crise autour de Miss Israël 2026 continue de secouer le monde des concours de beauté. Après avoir dénoncé un manque de transparence dans le processus de sélection de la prochaine représentante israélienne pour Miss Univers, Melanie Shiraz Asor, Miss Israël 2025, s’est retrouvée au cœur d’une vive polémique. Comme Entrevue vous l’indiquait, la Miss Israel Organization a annoncé que Melanie Shiraz Asor n’était plus autorisée à la représenter, à parler en son nom ou à agir officiellement pour elle. Une décision qui fait suite aux de la jeune femme accusations concernant le fonctionnement du concours, qu’elle estime manipulé et prédéterminé. Face aux polémiques, aux accusations de pressions, aux tensions avec l’organisation et aux questions qui entourent désormais la sélection de Miss Israël 2026, Entrevue a interrogé directement Melanie Shiraz Asor. Elle répond longuement, accuse son directeur national de pressions répétées, affirme avoir transmis des preuves à Miss Universe, et dénonce un système qui, selon elle, ne protège pas suffisamment les femmes qu’il prétend mettre en avant.

Entrevue : Vous êtes-vous sentie menacée ? Par qui ?

Melanie Shiraz Asor : Absolument. Tout au long de mon règne, j’ai subi des intimidations répétées, de la manipulation, des pressions financières et des représailles de la part de ma directrice nationale, ce qui a eu pour effet de me pousser à me conformer à ses attentes et de me dissuader de m’exprimer. Des remboursements convenus m’ont été refusés comme moyen de pression, j’ai été menacée financièrement à plusieurs reprises, et j’ai subi des pressions concernant des fonds qui avaient été collectés pour couvrir mes propres dépenses. À certains moments, on m’a également demandé de promouvoir publiquement des informations que je savais fausses, afin de protéger ou de renforcer la réputation de la directrice. Pris ensemble, ces agissements soulèvent de graves préoccupations juridiques et éthiques, et pourraient relever de comportements illégaux.

Vous dites aussi que l’organisation invoquait des obligations contractuelles inexistantes. Pourquoi est-ce important ?

Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est que l’organisation a invoqué à plusieurs reprises des obligations contractuelles inexistantes. Tout au long de mon règne, puis de nouveau après que j’ai choisi de m’exprimer publiquement, ces prétendues obligations ont été utilisées pour justifier des demandes financières, des restrictions et des mesures prises contre moi, alors qu’aucun contrat n’avait jamais été signé.

Avez-vous eu le sentiment qu’on vous demandait d’aller contre vos principes ?

Tout au long de mon règne, on m’a constamment poussée à faire passer les intérêts et la réputation d’une directrice qui n’est ni Israélienne ni juive, et qui n’a aucun lien significatif avec Israël, avant des préoccupations qui, selon moi, touchaient Israël, les femmes et l’intégrité même du titre. Je n’étais pas prête à me taire ni à agir contre mes propres principes pour cela, d’autant qu’aucune obligation contractuelle ne m’y contraignait, et que ce type de comportement n’a jamais fait partie des responsabilités inhérentes à un titre comme celui de Miss Israël.

« L’organisation a tenté de me discréditer, d’effacer mon règne de ses archives et de me punir pour avoir parlé »

Comment l’organisation a-t-elle réagi après votre prise de parole ?

Ce qui s’est passé depuis que j’ai pris la parole ne fait que renforcer les préoccupations que j’avais soulevées. Plutôt que de répondre au fond des preuves que j’ai fournies, l’organisation a tenté de me discréditer, d’effacer mon règne de ses archives, de me dénoncer publiquement et de me punir pour avoir parlé. Lorsque l’organisation n’a pas été en mesure de réfuter mes accusations avec des preuves, sa réponse s’est déplacée vers la collecte publique de « témoignages de moralité » et de soutiens de personnes ayant vécu des expériences différentes, comme si le fait de prouver qu’une femme n’aurait prétendument pas été maltraitée permettait de réfuter le témoignage d’une autre femme affirmant l’avoir été.

Sur quoi reposaient vos accusations ?

Mes accusations étaient étayées par des documents, des messages, des enregistrements, des témoins et des preuves que des journalistes ont examinés avant publication. À l’inverse, de nombreuses affirmations faites par l’organisation en réponse ont été jugées par ces mêmes journalistes inexactes, non étayées ou contredites par les éléments disponibles. Plutôt que de répondre au fond de ce qui a été soulevé, l’attention est restée centrée sur le fait de discréditer la personne qui l’a soulevé, et je trouve cela très révélateur. Malheureusement, mon cas n’est pas unique. Rien que durant mon année, plusieurs candidates et détentrices de titres au sein du système Miss Universe ont subi des représailles après avoir dénoncé des mauvais traitements ou des comportements inappropriés. L’absence de prise au sérieux de ces problèmes, ainsi que l’apparente réticence à affronter les accusations répétées de mauvais traitements de la part de directeurs nationaux, semblent être des sujets que Miss Universe refuse de traiter sérieusement.

Avez-vous contacté Raul Rocha, le président de Miss Universe ?

Non. Je n’ai pas contacté Raul Rocha directement, car il semble avoir été largement absent de ces questions, au milieu des différentes polémiques entourant la propriété et la direction de Miss Universe. En revanche, j’ai contacté à plusieurs reprises la direction de Miss Universe ainsi que des hauts responsables chargés de superviser les opérations internationales.

Que vous dit-on chez Miss Universe ?

Rien. Je n’ai reçu aucune réponse significative. Pendant Miss Universe, j’ai été exposée à une hostilité publique importante, y compris des menaces de mort et des attaques coordonnées en ligne dirigées contre moi, à la fois parce que je suis Israélienne et en raison de circonstances qui relevaient du contrôle de l’organisation. Des mesures de sécurité ont été renforcées en conséquence. Tout au long de la compétition, on m’a promis à plusieurs reprises des réunions avec la direction, pour me dire ensuite « demain », jour après jour, pendant près de trois semaines. Ces réunions n’ont jamais eu lieu.

Avez-vous ensuite déposé une plainte formelle ?

Après la compétition, j’ai déposé une plainte formelle concernant ma directrice nationale, incluant des préoccupations relatives à des comportements que je jugeais profondément inappropriés et suffisamment graves pour soulever la question de savoir si certaines actions étaient autorisées au regard du droit américain. J’ai fourni des preuves. J’ai documenté mes préoccupations. J’ai été ignorée.

Avez-vous transmis d’autres éléments récemment ?

Plus récemment, j’ai soumis des éléments démontrant que le prochain processus de sélection de Miss Israël semblait être organisé de façon à aboutir à un résultat prédéterminé, avec des procédures incompatibles avec les propres règles et standards de Miss Universe en matière de sélection nationale équitable et transparente. Il ne s’agissait pas de spéculation. C’était étayé par des preuves que Miss Universe a examinées. Malgré cela, on m’a informée qu’aucune mesure ne serait prise. L’absence de réponse a été l’un des aspects les plus décevants de toute cette expérience, en particulier lorsque les préoccupations soulevées étaient appuyées par des preuves et portaient sur des violations claires des propres directives de l’organisation.

Melanie Shiraz Asor (Simon Soong)

Que pensez-vous de tout ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée, avec autant de scandales autour de Miss Universe ?

Ce qui me préoccupe le plus, c’est le nombre de controverses qui impliquent des femmes activement maltraitées, exploitées, manipulées, abusées et traitées injustement par les personnes mêmes censées les soutenir. En coulisses, les candidates sont souvent censées absorber des coûts personnels, émotionnels, professionnels et financiers énormes, tout en recevant beaucoup moins de soutien que ce qui leur avait été promis. Dans le même temps, une image très différente est présentée publiquement afin de protéger la réputation des directeurs et des organisations. Dans de nombreux cas, les directeurs eux-mêmes semblent devenir la source des problèmes que les candidates sont ensuite forcées de gérer.

Vous parlez donc d’un problème plus large ?

À un moment donné, Miss Universe doit affronter un problème bien plus vaste : ces difficultés ne sont pas des incidents isolés impliquant quelques individus. Lorsque les mêmes types d’accusations continuent d’émerger dans différents pays, avec différents directeurs et différentes détentrices de titres, cela soulève de sérieuses questions sur les systèmes, les incitations et le manque de responsabilité qui permettent à ces dynamiques de perdurer. Cette plateforme est censée promouvoir l’émancipation des femmes. Trop souvent, les femmes se retrouvent à devoir naviguer dans des structures qui permettent les mauvais traitements, découragent la transparence et protègent les personnes en position de pouvoir plutôt que les femmes que l’organisation prétend servir. Tant que Miss Universe ne sera pas prête à traiter ces problèmes systémiques, ces controverses continueront de se répéter.

« Les organisations ne peuvent pas continuellement demander au public de leur faire confiance tout en refusant de répondre à des questions légitimes »

Pensez-vous que Fatima Bosch aurait dû démissionner ?

Je ne pense pas qu’on puisse répondre sérieusement à cette question sans disposer de tous les éléments. Ce que je sais, c’est que je ne crois pas qu’il faille traiter les femmes comme beaucoup de femmes dans ce système ont été traitées, quelles que soient les accusations en cause. Ayant moi-même vécu ce que signifie être attaquée publiquement, discréditée et jugée avant que tous les faits soient connus, je n’ai aucune envie d’y contribuer.

Qu’aurait dû faire Miss Universe dans cette situation ?

Ce que je dirai, en revanche, c’est que Miss Universe aurait dû répondre directement à la controverse au lieu de laisser les spéculations se poursuivre sans contrôle. La transparence crée la confiance. Si le processus était équitable et que les accusations étaient infondées, alors il fallait expliquer pourquoi. S’il existe des preuves soutenant les décisions prises, il faut les présenter. Les organisations ne peuvent pas continuellement demander au public de leur faire confiance tout en refusant de répondre à des questions légitimes.

Que révèle ce manque de transparence selon vous ?

Si les accusations étaient infondées, Miss Universe avait la responsabilité de le dire clairement et de protéger Fatima contre la vague d’abus publics et de spéculations qui a suivi. Et si l’organisation n’était pas disposée ou capable de le faire, cela soulève inévitablement des questions sur l’existence éventuelle de préoccupations légitimes qui méritaient un examen, ainsi que sur le fait de savoir si les autres femmes impliquées ont été traitées équitablement. Dans tous les cas, le manque de transparence n’a servi personne, a sapé la confiance dans le processus et est allé à l’encontre de l’esprit d’émancipation des femmes que l’organisation prétend promouvoir.

« Mes préoccupations reposent sur des preuves, pas sur des suppositions »

Craignez-vous que Miss Israël 2026 soit truquée et que le concours soit faux ?

Je ne spécule pas. J’ai pris la parole parce qu’on m’a fourni une vidéo montrant des organisateurs discutant de ce qui semblait être un processus de sélection prédéterminé. Les éléments que j’ai examinés suggéraient également que des pratiques similaires avaient pu avoir lieu dans d’autres franchises impliquant certaines des mêmes personnes. Mes préoccupations reposent sur des preuves, pas sur des suppositions.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement frappée dans la réponse de l’organisation ?

Ce qui est particulièrement frappant, c’est que la propre réponse de l’organisation semble avoir corroboré certaines de mes préoccupations centrales, notamment le fait qu’il n’y aurait pas de concours national traditionnel et que la participation avait été activement encouragée auprès de femmes qui n’étaient pas citoyennes israéliennes lorsqu’elles sont initialement entrées dans le processus. Pour être claire, je ne pense pas que mon propre concours ait été prédéterminé. Cependant, j’ai toujours trouvé contraire à l’éthique que des non-citoyennes soient incluses dans un processus destiné à sélectionner une représentante d’Israël, alors qu’il existe des millions de femmes israéliennes qui méritent d’avoir la possibilité de faire entendre leur voix sur la scène mondiale.

Vous dites que vos préoccupations reposent sur des preuves directes. Que montrait cette vidéo ?

Je ne spécule pas, car mes préoccupations reposent sur des preuves directes. J’ai pris la parole après avoir examiné une vidéo montrant des organisateurs discuter de ce qui semblait être un processus de sélection prédéterminé impliquant trois femmes qui avaient, de fait, déjà été choisies à l’avance. Les trois étaient d’anciennes dauphines des deux années précédentes, et aucune n’était citoyenne israélienne au moment où elles avaient initialement concouru.

Qu’est-ce qui vous a inquiétée dans ce processus ?

Ce qui m’a préoccupée, c’est que le processus, tel qu’il était décrit, n’était pas du tout un véritable concours, alors qu’il semblait devoir être présenté au public comme s’il s’agissait d’un véritable concours de beauté ayant réellement eu lieu. J’ai également été troublée par des éléments suggérant qu’un processus de candidature pour 2026 était promu publiquement alors qu’il ne semblait pas y avoir d’intention réelle d’organiser une compétition traditionnelle. Si tel était le cas, alors le processus de candidature ne servait qu’à donner l’apparence d’une opportunité ouverte, encourageant des femmes à investir leur temps, leurs efforts et leurs espoirs dans une candidature, malgré des chances faibles, voire inexistantes, d’être réellement prises en considération. De nombreuses femmes m’ont personnellement contactée pour me dire qu’elles avaient soumis une candidature et n’avaient jamais reçu de réponse ni de suivi.

Ces méthodes concernaient-elles aussi d’autres pays ?

La même directrice supervise plusieurs autres franchises nationales, et la vidéo elle-même incluait des discussions indiquant que des méthodes de sélection similaires avaient également été utilisées dans certains de ces autres pays. Ce qui est particulièrement frappant, c’est que la propre réponse de l’organisation semble avoir corroboré certaines de mes préoccupations centrales, notamment l’authenticité de la vidéo, le fait qu’il n’y aurait pas de concours national traditionnel, et le fait que la participation avait été activement encouragée auprès de femmes qui n’étaient pas citoyennes israéliennes lorsqu’elles sont initialement entrées dans le processus. Pour être claire, mon propre concours n’était pas prédéterminé. Cependant, j’ai toujours trouvé contraire à l’éthique que des non-citoyennes soient incluses dans un processus destiné à sélectionner une représentante d’Israël, alors qu’il existe des millions de femmes israéliennes qui méritent, et aimeraient, avoir la possibilité de faire entendre leur voix sur la scène mondiale.

Quelle est votre opinion sur Raul Rocha ?

Je ne connais pas Raul Rocha personnellement, je ne peux donc m’exprimer que de l’extérieur. Ce que je peux dire, c’est qu’il est regrettable qu’une plateforme dotée d’un tel potentiel continue de se retrouver entourée de controverses. Miss Universe devrait être connue pour promouvoir l’émancipation des femmes, créer des opportunités et mettre en valeur des représentantes exceptionnelles du monde entier. Au lieu de cela, une trop grande attention continue d’être détournée vers des accusations récurrentes, des controverses de direction et des questions de responsabilité. L’organisation mérite une direction concentrée sur la protection des candidates, le renforcement de la confiance et une véritable promotion de l’émancipation des femmes, plutôt que sur la création, la facilitation ou la gestion répétée des mêmes types de controverses année après année.

Pourquoi avez-vous décidé de parler ?

J’ai pris la parole parce que mon engagement, avant toute chose, va à la vérité et à ce que je crois être juste. En tant que femme, je crois avoir la responsabilité de m’exprimer lorsque je vois des systèmes ou des individus agir d’une manière susceptible de nuire, d’exploiter, de maltraiter ou d’abuser d’autres femmes. Et en tant qu’Israélienne, je crois avoir la responsabilité de m’exprimer lorsque je vois l’authenticité, l’équité ou l’intégrité de notre capacité à nous représenter nous-mêmes compromise.

Que s’est-il passé depuis votre prise de parole ?

Ce qui est particulièrement révélateur, c’est que depuis que j’ai choisi de parler, les menaces, les représailles et les tentatives visant à me discréditer se sont poursuivies. À bien des égards, la réponse a reflété le comportement même que j’avais décrit. Lorsque des accusations portent sur l’intimidation, les représailles et les efforts visant à faire taire les critiques, et que la réponse consiste en davantage d’intimidation, de représailles et d’efforts pour réduire les critiques au silence, cela devient difficile à ignorer. Si les préoccupations que j’ai soulevées étaient réellement sans fondement, on pourrait s’attendre à ce qu’elles soient réfutées par les faits. Au lieu de cela, ce qui a suivi n’a fait que rendre le schéma sous-jacent plus apparent.

Pourquoi continuer malgré le coût personnel ?

La vérité, c’est que rester silencieuse aurait été plus facile. Prendre la parole a eu un coût personnel très réel. Mais je crois que le silence face aux actes répréhensibles ne fait que leur permettre de continuer. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les menaces, et quelles que soient les conséquences personnelles, je continuerai à dire la vérité telle que je la comprends et à défendre ce que je crois juste.

« La véritable émancipation ne consiste pas à récompenser les femmes qui restent silencieuses »

Que signifie pour vous être une “femme dérangeante” ?

Et si cela fait de moi une femme dérangeante pour des systèmes qui reposent sur le silence, alors je suis parfaitement heureuse d’être une femme dérangeante. En réalité, je suis fière de me tenir aux côtés des nombreuses autres « femmes dérangeantes » qui ont choisi de prendre la parole pour ce qu’elles pensaient être juste, malgré les représailles, les critiques et les conséquences personnelles qui s’ensuivent souvent. La véritable émancipation ne consiste pas à récompenser les femmes qui restent silencieuses. Elle consiste à garantir que les femmes puissent dire la vérité sans crainte. C’est ce type d’émancipation que je continuerai de défendre.

Propos recueillis par Jordi Martin.