Des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine ont annoncé avoir découvert un nouveau virus du « coronavirus » chez des chauves-souris, qui pénètre les cellules en utilisant la même porte d’entrée que celle utilisée par le virus responsable de la maladie « Covid-19 », selon l’agence Bloomberg.



Ce virus n’a pas été détecté chez les humains, mais a été identifié pour la première fois en laboratoire. Cette découverte a fait grimper les actions de certaines entreprises de fabrication de vaccins vendredi dernier. Par exemple, le titre de Moderna a augmenté de 6,6 % l’après-midi, tandis que celui de Novavax a progressé de 7,8 %.



Des chercheurs ont indiqué dans une étude parue mardi que cette découverte en laboratoire soulève des questions sur la possibilité d’une transmission du virus des chauves-souris aux humains.



L’Institut de virologie de Wuhan est reconnu pour ses recherches sur les virus de type « coronavirus » liés aux chauves-souris. Une des hypothèses concernant l’origine de la pandémie de « Covid » est qu’elle aurait pu s’échapper de ce laboratoire, peut-être via un agent infecté. Les chercheurs de l’institut ont toutefois nié avoir travaillé sur des virus susceptibles d’être à l’origine de la pandémie. En raison de cette controverse, les États-Unis ont suspendu le financement du laboratoire en 2023.



Le virus récemment découvert pénètre les cellules en se liant à une protéine présente dans le corps humain et chez d’autres mammifères. Il est étroitement lié à la famille des « coronavirus », responsables du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).



Ce virus, également connu sous le nom de MERS, a infecté environ 2600 personnes dans le monde entre 2012 et mai 2024, tuant près de 36 % des personnes contaminées.



Interrogé sur les préoccupations liées à la possibilité d’une nouvelle pandémie causée par ce virus, le Dr Michael Osterholm, expert en maladies infectieuses à l’Université du Minnesota, a qualifié la réaction à l’étude de « disproportionnée ». Il a souligné qu’il existe une grande immunité au sein de la population contre des virus similaires au SARS, par rapport à 2019, ce qui pourrait réduire le risque de pandémie.



L’étude elle-même a noté que le virus a une capacité bien inférieure à se lier à l’enzyme ACE2 humaine, par rapport au virus SARS-CoV-2 responsable de la « Covid ». D’autres facteurs indiquent qu’il « ne faut pas exagérer le risque de son apparition parmi les populations humaines ».