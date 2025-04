Harvard devient la première université américaine à rejeter directement les exigences de l’administration Donald Trump

Harvard est devenue la première université américaine à refuser directement de se conformer aux exigences de l’administration du président Donald Trump, annonçant ainsi une confrontation rare entre le gouvernement fédéral et l’université la plus riche et la plus prestigieuse du pays.

Lundi, l’université a déclaré qu’elle n’accepterait pas l’accord proposé par l’administration Trump comme condition à la poursuite du financement fédéral, affirmant qu’elle ne renoncerait ni à son indépendance ni à ses droits constitutionnels.

En réponse, la Maison Blanche a annoncé le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions et de 60 millions de dollars de contrats pluriannuels avec Harvard.

L’administration Trump a menacé l’université, la plus prestigieuse des États-Unis et du monde, de geler environ 9 milliards de dollars de subventions et de contrats fédéraux, afin de garantir sa « conformité aux réglementations fédérales, y compris ses responsabilités en matière de droits civiques ». Le ministère de l’Éducation enquête également sur des incidents présumés d’antisémitisme sur les campus universitaires, et Trump a menacé de retirer les financements des universités autorisant ce qu’il qualifie de « manifestations illégales ».

Après une année de manifestations pro-palestiniennes sur le campus de l’université Columbia, l’administration américaine a coupé 400 millions de dollars de financements fédéraux à cette institution. Elle a également gelé environ un milliard de dollars pour l’université Cornell, et près de 790 millions pour l’université Northwestern.

Harvard fait partie des nombreuses universités prises pour cibles par l’administration Trump en raison des protestations étudiantes contre le soutien américain à l’agression israélienne sur la bande de Gaza.

Dans une lettre adressée à Harvard le 11 avril dernier, l’administration Trump a énoncé une série de conditions que l’université devait remplir pour maintenir une « relation financière » avec le gouvernement fédéral.

L’administration avait auparavant réussi à faire pression sur l’université Columbia en menaçant de lui retirer 400 millions de dollars de subventions et contrats fédéraux, affirmant qu’elle avait « continué à ne pas agir face aux harcèlements persistants envers les étudiants juifs ».

Mesures exigées

Dans sa lettre, l’administration Trump précise également vouloir accéder aux salles de classe et exige des « changements nécessaires pour lutter contre les préjugés, favoriser la diversité des opinions, et mettre fin à l’endoctrinement idéologique qui alimente le harcèlement antisémite ».

Parmi les principales mesures demandées à Harvard :

Effectuer des contrôles sur l’honnêteté académique et la triche pour tous les membres actuels et futurs du corps professoral.

Partager toutes les données d’embauche avec l’administration Trump et se soumettre à des audits de recrutement pendant les réformes, au moins jusqu’en 2028.

Fournir toutes les données d’admission des étudiants au gouvernement fédéral, y compris les informations sur les candidats admis et refusés, classées par origine ethnique, origine nationale, moyenne scolaire et résultats aux tests standardisés.

Signaler aux autorités fédérales compétentes les étudiants étrangers enfreignant les règles générales sur le campus, et contrôler les étudiants internationaux « soutenant le terrorisme ou l’antisémitisme ».

Fermer immédiatement tous les programmes relatifs à la diversité, l’équité et l’inclusion.

Réformer les programmes académiques que l’administration Trump considère comme ayant des « antécédents flagrants d’antisémitisme », y compris en plaçant certains départements sous contrôle externe.

Un professeur de Harvard, souhaitant garder l’anonymat, a déclaré à Al Jazeera que l’élite américaine pro-israélienne avait été surprise et choquée par l’ampleur du soutien à la cause palestinienne chez les étudiants, ainsi que par le nombre élevé d’étudiants arabes et musulmans dans les universités d’élite américaines.

De son côté, le porte-parole de la Maison Blanche, Harrison Fields, a déclaré dans un communiqué après la réponse de Harvard que « le président Trump agit pour rendre l’enseignement supérieur à nouveau grand, en mettant fin à l’antisémitisme incontrôlé et en veillant à ce que l’argent des contribuables ne finance pas le soutien de Harvard à la discrimination raciale grave ou à la violence motivée par le racisme ».

Quant à la secrétaire à l’Éducation, Linda McMahon, elle a écrit dans le Wall Street Journal que « l’incapacité de Harvard à protéger les étudiants contre la discrimination antisémite sur le campus, tout en promouvant des idéologies clivantes, a gravement mis en péril sa réputation ».

Elle a ajouté : « Harvard peut corriger ces erreurs et redevenir un campus dédié à l’excellence académique et à la recherche de la vérité, où tous les étudiants se sentent en sécurité. »

De leur côté, les avocats de Harvard ont détaillé les mesures prises au cours des 15 derniers mois pour lutter contre l’antisémitisme sur le campus, notamment en appliquant « des sanctions significatives contre ceux qui enfreignent les règles de l’université » et en recrutant du personnel pour soutenir ces programmes.

L’université a subi une pression importante de la part de ses étudiants et de son personnel pour qu’elle résiste plus fermement aux ingérences de l’administration Trump dans l’enseignement supérieur. Le mois dernier, plus de 800 membres du corps professoral ont signé une lettre l’exhortant à « organiser une opposition coordonnée à ces attaques antidémocratiques ».

Dans un courriel adressé aux étudiants et au personnel, le président de l’université, Alan Garber, a affirmé que Harvard avait pris plusieurs mesures pour traiter la question de l’antisémitisme et « prévoit d’en faire davantage ». Il a toutefois précisé que l’université « n’acceptera pas l’accord proposé qui dépasse l’autorité du gouvernement fédéral, et ne renoncera ni à son indépendance ni à ses droits constitutionnels ».

Il a également souligné que les recherches financées par le gouvernement fédéral à Harvard avaient conduit à des avancées majeures dans les domaines médical, scientifique et de l’ingénierie. Il a averti que « le retrait du gouvernement de ces partenariats menace non seulement la santé et le bien-être de millions de personnes, mais également la sécurité économique et la vitalité de notre nation ».

L’université a reçu 686 millions de dollars du gouvernement fédéral l’année dernière, faisant de celui-ci la principale source de financement pour ses recherches scientifiques.

Garber a conclu : « Ni Harvard, ni aucune autre université privée ne peut se permettre d’être prise en main par le gouvernement fédéral. »