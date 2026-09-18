POLITIQUE Gouvernement & réformes

Michel Fournier va quitter le gouvernement pour reprendre la présidence des maires ruraux

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Michel Fournier va quitter le gouvernement pour reprendre la présidence des maires ruraux
Michel Fournier va quitter le gouvernement pour reprendre la présidence des maires ruraux

Le ministre délégué chargé de la Ruralité, Michel Fournier, a annoncé jeudi son prochain départ du gouvernement. Il souhaite se consacrer à nouveau à l’Association des maires ruraux de France (AMRF), dont il était président avant son entrée au gouvernement en octobre 2025.

Son départ devrait être effectif au début de la semaine prochaine. Michel Fournier avait informé le Premier ministre Sébastien Lecornu de sa décision depuis plusieurs mois, celle-ci ayant été évoquée dès son arrivée au gouvernement. Le portefeuille de la Ruralité devrait être repris par Françoise Gatel, ministre de tutelle chargée de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.

Un retour à l’Association des maires ruraux de France

Âgé de 76 ans, Michel Fournier est maire sans étiquette des Voivres, dans les Vosges, depuis 1989. Il dirigeait l’AMRF depuis 2020 avant de se mettre en retrait de cette fonction pour rejoindre le gouvernement. Il avait déjà envisagé de quitter ses fonctions ministérielles avant les élections municipales de mars.

Issu d’une famille d’agriculteurs, Michel Fournier a exercé plusieurs métiers avant de s’engager en politique à 33 ans comme conseiller municipal d’opposition. Souvent classé divers droite, il revendique son indépendance politique. Une plaque installée sur la mairie des Voivres résume cette position avec la formule : « À jamais libre et non incorporable ».

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