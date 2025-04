Fin de grippe en métropole, mais très active dans plusieurs territoires ultramarins

Santé publique France annonce la fin de l’épidémie dans l’Hexagone, après une saison particulièrement meurtrière. En revanche, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Mayotte restent en alerte. La saison grippale 2024-2025 aura laissé des traces. Selon le dernier bilan publié ce mercredi 9 avril par Santé publique France, l’épidémie de grippe est désormais terminée en France métropolitaine. Tous les indicateurs sont revenus à leur niveau de base, tant dans les cabinets médicaux qu’à l’hôpital.

Un épisode virulent

Une amélioration qui marque la fin d’un épisode particulièrement sévère. La grippe a été responsable d’un excès de mortalité inédit depuis plusieurs années, notamment chez les personnes âgées. Les services hospitaliers ont également vu affluer de nombreux jeunes enfants touchés par des formes parfois graves. En cause : la co-circulation de plusieurs souches virales et une efficacité moindre du vaccin, en particulier chez les plus de 65 ans.

Mais si la métropole souffle enfin, la situation demeure préoccupante dans plusieurs départements d’outre-mer. À la Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Mayotte, l’épidémie continue de sévir, avec des tensions persistantes sur le terrain médical. Santé publique France appelle à la vigilance dans ces régions où la circulation du virus reste active. Les professionnels de santé y redoublent d’efforts pour contenir la propagation et prendre en charge les cas sévères, alors que le pic épidémique n’y a pas encore été franchi.

Le Covid-19 sous surveillance, une campagne de rappel imminente

En parallèle, les indicateurs liés au Covid-19 restent à un niveau bas, malgré une légère remontée du virus observée dans les eaux usées. Aucune flambée n’est à craindre pour l’heure, mais une campagne de vaccination de printemps sera lancée lundi 14 avril, ciblant les personnes les plus vulnérables, notamment les plus de 80 ans et les résidents des EHPAD. Après une saison grippale éprouvante, les autorités sanitaires espèrent que cette accalmie en métropole et la mise en place de mesures ciblées permettront d’éviter de nouveaux débordements dans les semaines à venir.