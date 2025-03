Fashion Week de Paris : la fourrure s’impose comme la tendance phare de l’hiver 2025-2026

La Fashion Week de Paris s’est achevée ce mardi 11 mars, révélant une tendance dominante pour l’hiver prochain : le retour en force de la fourrure. Sur les podiums, les créateurs ont décliné cette matière sous toutes ses formes, en version intégrale ou par petites touches. De Balenciaga à Marine Serre, en passant par Chloé et Givenchy, aucun détail n’a été laissé au hasard. Manteaux oversize, accessoires duveteux, gants et écharpes bordés de poils : la fourrure, principalement synthétique, s’impose comme l’élément incontournable de la saison froide à venir.

Si certaines maisons comme Vivienne Westwood ou Stella McCartney, connues pour leur engagement en faveur du bien-être animal, ont privilégié des alternatives végétales ou recyclées, d’autres ont opté pour une approche plus traditionnelle. La créatrice Gabriela Hearst a notamment présenté une pièce conçue à partir d’anciennes fourrures en vison, un choix qui a suscité quelques critiques. Selon une étude d’Ecopel, 89 % des fourrures vues à la Fashion Week de Milan étaient synthétiques, contre 62 % à New York et 100 % à Londres, ce qui montre l’évolution du secteur vers des matières plus responsables.

Au-delà de la fourrure, d’autres tendances se sont démarquées sur les podiums parisiens : le retour du cuir sous toutes ses formes, une omniprésence du jaune, ainsi qu’un jeu sur la déstructuration des vêtements. Entre nostalgie et modernité, la mode hivernale 2025-2026 semble prête à réinventer les classiques, tout en soulevant la question de la durabilité et de l’impact environnemental des matières utilisées.