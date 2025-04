La Jordanie annonce avoir déjoué un complot visant à semer le chaos

Dans un communiqué publié mardi, les services de renseignement jordaniens ont annoncé avoir déjoué des complots visant à porter atteinte à la sécurité nationale, à provoquer le chaos et à causer des destructions matérielles dans le pays.



Selon l’agence de presse officielle Petra, la Direction générale du renseignement (DGI) a procédé à l’arrestation de 16 personnes impliquées dans ces projets, qu’elle suivait de manière étroite depuis 2021, dans le cadre d’un travail de renseignement approfondi.



Détail des activités suspectes

Le communiqué précise que les complots incluaient plusieurs activités dangereuses, notamment :



la fabrication de missiles à l’aide de matériaux locaux,



l’importation illégale de composants de missiles,



la possession de matériaux explosifs et d’armes à feu,



la dissimulation d’un missile prêt à l’emploi,



un projet de fabrication de drones armés,



ainsi que le recrutement et l’entraînement de personnes à l’intérieur du royaume, et leur formation à l’étranger.



Procédures judiciaires en cours

La Direction générale du renseignement a annoncé avoir transmis toutes les affaires à la Cour de sûreté de l’État, afin que les procédures légales soient engagées conformément à la loi jordanienne.



Ce coup de filet souligne la vigilance accrue des autorités jordaniennes face à toute tentative de déstabilisation et témoigne des capacités de renseignement de l’appareil sécuritaire du pays.