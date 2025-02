Ethan Hawke critique le poids des réseaux sociaux dans le choix des acteurs

Présent au Festival du film de Berlin, Ethan Hawke a exprimé son exaspération face à l’importance croissante des réseaux sociaux dans le processus de casting à Hollywood. Selon lui, la popularité en ligne d’un acteur pèse parfois plus lourd que son talent, une tendance qu’il qualifie de « dingue ».

Lors d’une conférence de presse, l’acteur de Before Sunrise a partagé une expérience révélatrice : « Parfois, on me recommande un acteur pour un projet en me disant qu’il a des millions d’abonnés. Quand je demande s’il a déjà joué dans quelque chose, la réponse est non. Et je me dis : donc c’est ça, le critère qui va m’aider à monter un film ? ». Pour Hawke, cette évolution reflète une vision dénaturée du métier d’acteur, où la présence en ligne devient un argument commercial plus important que les compétences artistiques.

Cette prise de position rejoint celle de sa fille, Maya Hawke, également actrice, qui dénonçait récemment cette pression dans le podcast Happy Sad Confused. Elle y expliquait que plusieurs réalisateurs lui avaient conseillé de ne pas supprimer son compte Instagram sous peine de compromettre ses opportunités professionnelles. Certains producteurs exigeraient même un nombre total d’abonnés minimum parmi les acteurs d’un projet avant de valider son financement. Une réalité qui, selon elle, « rend le milieu du cinéma encore plus difficile à naviguer ».

Ce phénomène ne se limite pas au cinéma. L’industrie de l’édition, par exemple, est également influencée par les réseaux sociaux, comme en témoigne le partenariat officiel de TikTok avec le Festival du Livre depuis 2023. Pour Ethan Hawke, ces dérives éloignent les artistes de la véritable essence de leur métier. « Aujourd’hui, trop de jeunes pensent qu’être acteur, c’est faire du sport et boire des milkshakes protéinés. J’aimerais qu’ils puissent rencontrer des figures comme Philip Seymour Hoffman, qui leur montrerait une approche bien plus riche et concrète du jeu », a-t-il conclu.