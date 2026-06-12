Yaël Braun-Pivet favorable à une commission d’enquête sur l’affaire Lyhanna

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a apporté jeudi son soutien à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Lyhanna. Elle a posé une condition : que cette initiative n’empêche pas les autorités d’agir immédiatement. Les obsèques de la jeune fille se sont déroulées vendredi, dans un contexte marqué par l’émotion nationale et les interrogations sur les failles des institutions face à ce drame.

Une demande portée par Innocence en Danger

L’association Innocence en Danger a formulé une demande solennelle pour qu’une commission examine les conditions dans lesquelles les affaires de criminalité sexuelle organisée à dimension transnationale ont été traitées ces dix dernières années en France. Cette requête intervient alors que l’affaire Lyhanna soulève de nombreuses questions sur les dysfonctionnements éventuels dans le suivi des dossiers sensibles impliquant des mineurs. La demande reflète l’urgence d’un examen approfondi des mécanismes de protection de l’enfance.

Yaël Braun-Pivet a précisé qu’elle soutenait pleinement cette démarche si les parlementaires le souhaitaient. Son positionnement traduit une volonté de transparence tout en maintenant la nécessité d’une action concrète et rapide. L’affaire Lyhanna cristallise désormais un débat politique et judiciaire majeur sur l’efficacité des dispositifs existants face aux réseaux criminels transnationaux.