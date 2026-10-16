« Oui, l’islam est compatible avec la République » : Marine Le Pen veut rassurer les musulmans français

Marine Le Pen, lors d'une émission, affirme que l'islam est compatible avec la République, cherchant à apaiser les musulmans français inquiets d'une victoire du Rassemblement national en 2027. Elle souligne la distinction entre la pratique religieuse respectée et le fondamentalisme islamiste, tout en promettant de protéger la liberté de conscience sans céder aux exigences religieuses contraires aux lois françaises.

Marine Le Pen a tenu à adresser un message direct aux Français de confession musulmane, jeudi 15 octobre, lors de l’émission « Objectif Élysée 2027 », présentée par Laurence Ferrari sur CNEWS et Europe 1. Interrogée sur un sondage révélant que 46 % des musulmans envisageraient de quitter la France en cas de victoire du Rassemblement national à la présidentielle, la candidate a affirmé que l’islam était parfaitement compatible avec la République. Elle a toutefois établi une distinction entre la pratique de la religion musulmane, qu’elle dit vouloir respecter, et le fondamentalisme islamiste, qu’elle entend combattre.

La séquence est intervenue après la présentation d’une enquête de l’Ifop réalisée pour Marianne, selon laquelle 46 % des musulmans interrogés envisageraient de quitter la France si Marine Le Pen accédait à l’Élysée en 2027. Un chiffre qui a conduit la candidate du RN à s’adresser directement à cette partie de la population, en affirmant que ses inquiétudes étaient infondées.

« Ils ont tout à fait tort de craindre mon arrivée au pouvoir, car je suis également extrêmement respectueuse de la liberté de conscience et de la liberté religieuse », a déclaré Marine Le Pen. La candidate a ensuite été interrogée sur la compatibilité de l’islam avec les principes républicains. Sa réponse a été sans ambiguïté : « Oui, je l’ai dit dix fois. »

« Ce qui n’est pas compatible avec la République, c’est la charia »

Marine Le Pen a poursuivi en anticipant les réactions que pourrait susciter sa déclaration, notamment parmi les courants les plus hostiles à l’islam. « Je sais que ça va encore énerver certains qui vont sauter sur leur chaise en disant : c’est odieux », a-t-elle ironisé, avant de préciser la distinction qu’elle entend établir entre religion et idéologie politique.

« Ce qui n’est pas compatible avec la République, c’est la charia. Ce qui n’est pas compatible avec la République, c’est le fondamentalisme islamiste », a-t-elle affirmé. La dirigeante du RN a également fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’incompatibilité de certaines conceptions de la charia avec les principes démocratiques.

La candidate a prévenu que les personnes cherchant à imposer des règles religieuses contraires aux lois françaises rencontreraient une opposition ferme de sa part. Mais elle a simultanément insisté sur le fait que les musulmans respectant le cadre républicain devaient pouvoir continuer à pratiquer librement leur religion.

« Les musulmans, eux, n’ont absolument aucune raison de s’inquiéter. Ils pourront continuer à exercer leur religion, à avoir leur croyance sans aucune difficulté », a-t-elle assuré.

Pour illustrer son propos, Marine Le Pen a également évoqué ses résultats électoraux à Mayotte, département français où l’islam est très majoritaire. Elle a affirmé que 97% des habitants y étaient musulmans et qu’elle y réalisait 60% des suffrages, utilisant cet exemple pour soutenir que son électorat pouvait également comprendre de nombreux citoyens de confession musulmane.