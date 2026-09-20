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Emmanuel Macron s’exprimera jeudi soir sur TF1 et France 2

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Emmanuel Macron s’exprimera jeudi soir sur TF1 et France 2
Emmanuel Macron s’exprimera jeudi soir sur TF1 et France 2

Emmanuel Macron prendra la parole jeudi 24 septembre à 20 heures lors d’une interview diffusée simultanément sur TF1 et France 2. Le président de la République répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau et Caroline Roux, ont annoncé les deux chaînes ce dimanche. Cette intervention intervient dans un contexte de fortes tensions internationales et de hausse des prix de l’énergie.

Cette prise de parole surviendra moins d’une semaine après la réunion organisée vendredi à l’Élysée avec les chefs de parti et les principaux candidats à la présidentielle. Emmanuel Macron avait alors alerté sur l’intensification de la « menace hybride russe » contre la France et l’Europe et annoncé la préparation d’un plan de protection des infrastructures critiques. Il avait également prévenu que les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur les carburants et l’énergie pourraient s’inscrire dans la durée.

L’Élysée n’a pas encore détaillé l’ensemble des sujets qui seront abordés jeudi soir. La Russie, la guerre en Ukraine, la situation au Moyen-Orient et ses conséquences énergétiques devraient toutefois occuper une place importante, alors que le chef de l’État multiplie depuis plusieurs jours les interventions sur ces dossiers. L’entretien interviendra également en pleine préparation du budget 2027 et à sept mois de l’élection présidentielle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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