Face à la multiplication des piratages informatiques et des fuites de données personnelles, le Sénat s’apprête à lancer une commission d’enquête. À l’initiative de la sénatrice Nathalie Goulet, cette mission doit permettre de mieux comprendre les défaillances françaises en matière de cybersécurité.

Le groupe de l’Union centriste et indépendants a annoncé, mercredi 25 novembre, avoir actionné son droit de tirage pour obtenir la création d’une commission d’enquête parlementaire consacrée aux cyberattaques. Les travaux pourraient débuter avant la fin de l’année 2026 et s’étendre sur six mois. Le rapport des sénateurs devrait être rendu en avril ou en mai 2027.

Composée de 21 membres, cette commission aura notamment pour mission de dresser un bilan des attaques informatiques ayant touché les administrations publiques, les entreprises françaises et les opérateurs d’importance vitale au cours des trois dernières années. Les parlementaires examineront également les moyens humains et financiers dont dispose l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) pour prévenir ces incidents et y répondre.

Renforcer la protection des données personnelles

Les sénateurs souhaitent également évaluer la dépendance de l’État et des entreprises stratégiques à l’égard des fournisseurs de services numériques extra-européens. La question de l’hébergement des données sensibles, du développement d’entreprises européennes spécialisées dans la cybersécurité et de l’application des réglementations communautaires figurera parmi les sujets abordés.

La sénatrice de l’Orne Nathalie Goulet entend également accorder une attention particulière aux victimes de ces piratages, notamment aux personnes confrontées à des usurpations d’identité. À l’issue de leurs investigations, les parlementaires devront formuler des recommandations législatives, réglementaires et budgétaires afin de renforcer la sécurité informatique du pays et de mieux protéger les données personnelles des Français.