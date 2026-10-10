Microentrepreneurs : un rapport officiel révèle les failles d’un statut qui séduit pourtant des millions de Français

Le rapport de l'IGAS et de l'IGF souligne les succès et les failles du statut de microentrepreneur en France. Bien qu’il simplifie la création d’activités indépendantes, il révèle de faibles revenus et des risques de détournement, appelant à des réformes pour garantir la pérennité et l'efficacité de ce régime en pleine expansion.

Le régime des microentrepreneurs est devenu incontournable dans le paysage économique français, mais son succès masque plusieurs fragilités. Dans un rapport conjoint rendu public en octobre 2026, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances (IGF) dressent un bilan contrasté de ce dispositif créé en 2008. Les deux institutions reconnaissent qu’il a largement atteint son objectif de simplification administrative, en permettant de créer rapidement une activité indépendante et de bénéficier d’un cadre fiscal et social relativement accessible. Mais elles mettent également en garde contre ses limites économiques, la faiblesse des revenus générés et les risques de détournement du statut par certaines entreprises. Aujourd’hui, trois créations d’entreprises sur cinq s’effectuent sous ce régime, devenu l’un des principaux moteurs de l’entrepreneuriat en France.

Les chiffres témoignent de cette progression spectaculaire. Selon le rapport, le nombre de microentrepreneurs économiquement actifs a triplé en dix ans pour atteindre 1,8 million en 2022. Près d’un actif sur quinze exerce désormais une activité sous ce statut, que ce soit à titre principal ou pour compléter ses revenus. Cette popularité repose notamment sur la simplicité des démarches d’immatriculation, le calcul des cotisations en fonction du chiffre d’affaires et des obligations comptables allégées. Pour les salariés, les étudiants, les retraités ou les demandeurs d’emploi, la microentreprise représente une possibilité de développer une activité sans supporter immédiatement les contraintes administratives d’une société classique. Les inspecteurs soulignent d’ailleurs que de nombreux bénéficiaires n’auraient probablement pas entrepris sans cette formule.

Des revenus souvent insuffisants pour vivre de son activité

L’une des principales faiblesses identifiées concerne la rémunération des personnes qui exercent leur activité de microentrepreneur à titre principal. Selon l’IGAS et l’IGF, leur revenu médian dépasse à peine la moitié du Smic. Cette situation limite leur capacité à vivre durablement de leur activité et réduit également les droits sociaux constitués, notamment pour la retraite. Les auteurs précisent néanmoins que cette protection limitée ne découle pas nécessairement de règles sociales moins favorables que celles applicables aux autres indépendants. Elle résulte surtout de revenus professionnels trop faibles. Le rapport souligne également la fragilité de nombreuses microentreprises : parmi celles créées en 2018, seulement 39 % étaient encore actives cinq ans plus tard, contre 63 % des entreprises individuelles soumises au régime réel.

Autre constat préoccupant, le statut joue rarement le rôle de tremplin vers une entreprise plus importante. Chaque année, moins de 1 % des microentrepreneurs évoluent vers une entreprise individuelle au régime réel ou vers une société. Cette faible transition interroge la capacité du dispositif à favoriser la croissance économique et la création d’emplois. Les inspecteurs estiment que son effet sur la valeur ajoutée produite reste limité, malgré le nombre considérable d’immatriculations. Le régime apparaît donc particulièrement efficace pour tester un projet ou obtenir un complément de revenu, mais beaucoup moins lorsqu’il s’agit de construire une activité capable de se développer durablement.

Le risque du salariat déguisé au cœur des inquiétudes

La question du salariat déguisé occupe également une place importante dans les conclusions des deux inspections. Dans certains secteurs, des entreprises peuvent recourir à des microentrepreneurs pour des missions qui correspondent, dans les faits, à une relation de travail salariée. Cette pratique peut permettre aux donneurs d’ordre de réduire leurs coûts, mais elle prive les travailleurs concernés de certaines protections associées au contrat de travail. Le rapport met notamment en évidence la dépendance économique de nombreux indépendants envers un nombre limité de clients ou de plateformes numériques. Les conséquences dépassent les seules conditions de travail : selon les simulations des inspecteurs, la substitution d’une partie de l’emploi salarié par le microentrepreneuriat pourrait entraîner plusieurs milliards d’euros de pertes de recettes fiscales et sociales.

Les auteurs attirent par ailleurs l’attention sur les risques de fraude et les différences de traitement entre entreprises. La simplicité du dispositif, qui constitue son principal avantage, peut également faciliter certaines déclarations irrégulières ou dissimulations d’activité. La franchise de TVA, dont bénéficient de nombreux microentrepreneurs en raison de leur faible chiffre d’affaires, peut aussi créer des distorsions de concurrence dans certains secteurs. Face à ces difficultés, l’IGAS et l’IGF recommandent de renforcer les contrôles, d’améliorer l’information des travailleurs indépendants et de faciliter leur passage vers des structures professionnelles plus développées.

Plusieurs pistes de réforme pour préserver le statut

Face à ces constats, les deux inspections ne préconisent pas la suppression du régime. Elles invitent plutôt les pouvoirs publics à clarifier sa vocation et à mieux encadrer ses usages. Parmi les pistes évoquées figure une éventuelle limitation dans le temps de l’accès au statut pour les personnes qui l’utilisent comme activité principale. Une telle mesure pourrait encourager le développement d’entreprises plus structurées, mais elle risquerait également de fragiliser les travailleurs dont les revenus restent trop faibles pour supporter les charges d’un autre régime. Les auteurs envisagent donc plusieurs scénarios, allant d’un recentrage du dispositif sur les petites activités et les compléments de revenus à son maintien dans sa forme actuelle, accompagné de contrôles renforcés.

Ce rapport place désormais les pouvoirs publics devant un choix délicat. Modifier trop profondément le régime pourrait décourager les créations d’activité et pénaliser les personnes qui apprécient sa souplesse. À l’inverse, maintenir son fonctionnement sans adaptation risquerait de prolonger les situations de précarité et les pratiques de contournement du droit du travail. La question pourrait alimenter les prochains débats économiques et sociaux, alors que le travail indépendant occupe une place croissante dans l’économie française. L’enjeu sera de préserver les avantages d’un dispositif qui a démocratisé l’accès à l’entrepreneuriat, sans laisser s’installer un modèle où la multiplication des immatriculations masquerait une fragilisation des travailleurs indépendants.