Mistral rachète Pimento pour renforcer Vibe dans la création publicitaire par IA

Mistral acquiert Pimento, une start-up française spécialisée dans la création publicitaire par IA, pour renforcer son assistant Vibe. Cette opération vise à intégrer les compétences de Pimento dans le développement de services professionnels liés à l'IA, accompagnant une stratégie de diversification du groupe dans le secteur publicitaire.

Mistral poursuit ses acquisitions avec le rachat de Pimento, start-up française spécialisée dans la création de campagnes publicitaires assistée par intelligence artificielle. L’opération doit permettre au groupe de renforcer Vibe, son assistant conversationnel, tout en se rapprochant des usages des marques, agences et équipes marketing.

Mistral va acquérir Pimento pour « plusieurs millions d’euros », selon les informations confirmées par l’entreprise à l’AFP. D’après L’Informé, qui a révélé l’opération, le montant serait proche de 3,8 millions d’euros. Les équipes de la start-up doivent rejoindre celles de Mistral afin de contribuer au développement de Vibe, l’assistant du groupe français.

Créée en 2022, Pimento s’est spécialisée dans la création publicitaire assistée par intelligence artificielle. La société revendique plus de 180 marques clientes et propose des outils permettant de générer, modifier ou décliner des créations publicitaires selon différents formats. Son expertise doit permettre à Mistral d’ajouter une brique métier à son offre, dans un secteur où l’IA générative prend une place croissante.

Mistral accélère dans les applications professionnelles

Avec cette opération, Mistral confirme sa volonté d’aller au-delà de la seule conception de modèles d’intelligence artificielle. Le groupe cherche désormais à développer des services professionnels construits autour de ses technologies. L’intégration de Pimento doit notamment renforcer les capacités de Vibe dans les domaines de la création, du marketing et de la communication.

Pour le marché publicitaire, cette évolution est significative. Les outils d’IA générative ne servent plus uniquement à produire une image ou un texte ponctuel. Ils sont progressivement intégrés dans l’ensemble de la chaîne de production publicitaire, depuis le brief jusqu’à la déclinaison des formats, en passant par la création de variantes adaptées aux différentes plateformes et aux performances des campagnes.

Une nouvelle acquisition dans la stratégie de croissance de Mistral

Le rachat de Pimento s’inscrit dans une série d’acquisitions menées par Mistral en 2026. Le groupe a notamment repris Koyeb, spécialiste des infrastructures cloud, ainsi qu’Emmi AI, jeune entreprise autrichienne spécialisée dans la simulation numérique pour l’industrie. Ces opérations traduisent une stratégie de diversification vers des applications concrètes et des expertises sectorielles.

Mistral dispose par ailleurs de moyens financiers renforcés après une levée de fonds de 3 milliards d’euros annoncée début septembre. L’intégration de Pimento ouvre désormais au groupe une nouvelle porte d’entrée auprès des annonceurs et des professionnels de la création. Les prochains mois permettront de mesurer jusqu’où les technologies développées par la start-up seront intégrées à Vibe et quelle place Mistral entend occuper sur le marché des outils publicitaires fondés sur l’intelligence artificielle.