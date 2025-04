Donald Trump : Une décision concernant l’Iran sera prise très bientôt

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il s’attendait à prendre une décision « très rapidement » concernant l’Iran, après que les deux pays ont qualifié leurs récentes discussions à Oman de « positives » et « constructives », avec un nouvel entretien prévu cette semaine.

S’exprimant à bord de l’avion présidentiel, Trump – qui menace de recourir à une action militaire si aucun accord n’est trouvé pour mettre fin au programme nucléaire iranien – a affirmé s’être réuni avec ses conseillers à ce sujet et s’attendre à une décision imminente. Il n’a cependant donné aucun détail supplémentaire. « Nous prendrons une décision très rapidement concernant l’Iran », a-t-il déclaré.

Le site d’information Axios a rapporté, citant deux sources bien informées, qu’un second cycle de pourparlers nucléaires entre les États-Unis et l’Iran est attendu samedi prochain à Rome, en Italie. Les discussions tenues samedi à Oman étaient les premières entre l’Iran et une administration dirigée par Trump, y compris celle de son précédent mandat entre 2017 et 2021. Des responsables ont décrit ces échanges comme ayant été « productifs, calmes et positifs ».

S’adressant à la presse samedi, Trump a déclaré que les pourparlers américano-iraniens s’étaient déroulés de manière « satisfaisante ». Il a toutefois ajouté : « Rien n’est certain tant que ce n’est pas terminé, donc je préfère ne pas en parler. Mais cela s’est bien passé. Je pense que la situation avec l’Iran est très bonne. »