Décès de l’acteur Nicky Katt à 54 ans ​

L’acteur américain Nicky Katt, connu pour ses rôles dans Boston Public et Dazed and Confused, est décédé à Burbank, en Californie, à l’âge de 54 ans. L’information a été confirmée par son avocat, bien que la cause du décès n’ait pas été révélée.

Né le 11 mai 1970 dans le Dakota du Sud, l’acteur a commencé sa carrière d’acteur dès l’enfance, apparaissant dans des séries télévisées telles que Fantasy Island et CHiPs dans les années 1980. Il s’est fait connaître du grand public en incarnant Clint Bruno, un adolescent bagarreur, dans le film culte de Richard Linklater Dazed and Confused (1993). Il a ensuite collaboré à plusieurs reprises avec des réalisateurs de renom tels que Steven Soderbergh (Full Frontal, Behind the Candelabra) et Christopher Nolan (Insomnia, The Dark Knight).

Une carrière à la télé riche et variée

À la télévision, Nicky Katt a marqué les esprits en interprétant le professeur Harry Senate dans la série dramatique Boston Public, diffusée sur Fox de 2000 à 2002. Il a également prêté sa voix au personnage d’Atton Rand dans le jeu vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic II, un rôle salué par les fans pour sa profondeur et son humour noir .

Son dernier rôle connu remonte à 2018, avec une apparition dans la série Casual sur Hulu. Tout au long de sa carrière, Nicky Katt s’est distingué par sa capacité à incarner des personnages complexes, souvent à la frontière entre l’humour et l’obscurité, laissant une empreinte durable dans le cinéma indépendant et les séries télévisées américaines.