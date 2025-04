Le journal britannique Daily Mail rapporte que des experts en sécurité conseillent aux citoyens britanniques de se préparer à un éventuel scénario d’urgence en constituant un sac de survie leur permettant de tenir 72 heures, en raison d’une « menace d’attaque russe » présumée et d’un risque de coupures de courant généralisées.

Dans un article publié sur son site internet, le journal indique que « les Britanniques devraient constituer un kit de survie pour 72 heures, alors que Vladimir Poutine (le président russe) planifierait de saboter des gazoducs, provoquant ainsi une vaste panne d’électricité ».

La Daily Mail précise que ces recommandations ont été émises par des experts anonymes, dans un contexte de crainte que la Russie ne s’en prenne à des infrastructures énergétiques.

Le journal souligne également que le Royaume-Uni vise à atteindre zéro émission de gaz à effet de serre, ce qui a conduit à la fermeture de nombreuses centrales électriques à charbon. Or, le pays dépend fortement des importations de gaz et d’électricité, recevant environ 40 % de son gaz de Norvège via le gazoduc Langled.

La Daily Mail rappelle qu’à l’hiver dernier, le Royaume-Uni a failli connaître des coupures majeures de courant, évitées de justesse grâce aux réserves d’urgence et à l’électricité importée du Danemark. Face à cette situation, des experts en sécurité estiment que les Britanniques devraient s’inspirer de l’Union européenne, qui recommande aux citoyens de disposer d’un sac de survie couvrant leurs besoins pendant trois jours.

Selon l’article, ce sac devrait contenir de l’eau, des médicaments, une lampe torche, des documents importants, un couteau suisse, une radio à piles, ainsi que des denrées alimentaires non périssables.

En mars dernier, la Commission européenne a publié un document sur son site internet détaillant des stratégies de préparation des États membres aux menaces potentielles. L’une des recommandations visait à inciter les citoyens à préparer un kit d’« approvisionnement essentiel » pour 72 heures.

La radio française Europe 1 avait déjà rapporté que, dès cet été, les Français commenceront à recevoir des « consignes de survie » élaborées par le ministère de la Défense, en cas de guerre sur le territoire national, les appelant également à s’inscrire dans les réserves.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a récemment affirmé, lors d’un entretien avec le journaliste américain Tucker Carlson, que la Russie ne prévoyait pas d’attaquer les pays membres de l’OTAN. Il a souligné que les responsables politiques occidentaux alimentaient régulièrement la peur d’une menace russe imaginaire pour détourner l’attention des problèmes internes. « Mais les gens intelligents savent très bien que ce ne sont que des mensonges », a-t-il déclaré.