Volé et caché dans une pomme en 1926, un diamant rose exceptionnel refait surface en France

Un siècle après un vol digne d’un roman policier, l’un des diamants les plus fascinants du patrimoine français retrouve le regard du public. Le « Grand Condé », une pierre précieuse rose de neuf carats taillée en forme de poire, est exceptionnellement exposé au musée Condé du château de Chantilly, dans l’Oise. Cette présentation marque le centenaire d’un cambriolage rocambolesque survenu en octobre 1926, lorsque des voleurs avaient réussi à s’emparer du joyau avant de le dissimuler dans une pomme évidée. L’histoire aurait pu se terminer par la disparition définitive de cette pierre historique. Mais quelques semaines plus tard, une employée de l’hôtel dans lequel séjournaient les malfaiteurs avait découvert la cachette en mordant dans le fruit. Aujourd’hui, le diamant revient sur le devant de la scène dans le cadre d’une exposition temporaire accessible jusqu’au 3 janvier 2027. L’événement attire l’attention des passionnés de joaillerie, mais également des amateurs d’histoire, tant le parcours de ce bijou mêle héritage royal, Révolution française et faits divers. Pour le château de Chantilly, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Paris, cette présentation constitue une occasion rare de dévoiler au public une pièce habituellement conservée à l’abri des regards.

L’épisode le plus célèbre de l’histoire du Grand Condé remonte à la nuit du 11 au 12 octobre 1926. Deux cambrioleurs parviennent alors à pénétrer dans le château de Chantilly et à dérober le diamant, pourtant considéré comme l’une des pièces les plus précieuses de la collection. Leur stratagème pour dissimuler le butin témoigne d’une imagination surprenante : ils creusent l’intérieur d’une pomme afin d’y cacher la pierre, comptant ainsi échapper aux recherches. Le plan fonctionne pendant plusieurs semaines, jusqu’à ce qu’une employée de leur hôtel, prise d’une petite faim, croque dans le fruit et découvre l’étrange objet. L’affaire provoque à l’époque un véritable retentissement dans la presse française. Mathieu Deldicque, directeur du musée Condé, rappelle que cette histoire, qui pourrait sembler inventée, est abondamment documentée dans les journaux de 1926. Le diamant est finalement récupéré, permettant au musée de retrouver l’un de ses trésors. Depuis cet épisode, il n’avait plus été présenté au public dans les mêmes conditions. L’exposition actuelle permet donc de redécouvrir une pierre dont la célébrité tient autant à son histoire mouvementée qu’à sa rareté minéralogique.

Un trésor royal dont les origines demeurent mystérieuses

Bien avant son spectaculaire cambriolage, le Grand Condé avait déjà traversé plusieurs siècles d’histoire française. Ses origines exactes demeurent inconnues, mais sa présence est attestée dès 1740 dans un inventaire établi après la mort de Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé. Le diamant appartenait alors à l’une des grandes familles aristocratiques du royaume. Contrairement à de nombreux bijoux de la noblesse et de la monarchie, il a survécu aux bouleversements de la Révolution française. Il est ensuite entré dans la collection de Marie-Amélie de Bourbon-Siciles, épouse du roi Louis-Philippe Ier, avant d’être transmis à leur fils, Henri d’Orléans, duc d’Aumale. Ce dernier, grand collectionneur d’art et propriétaire du château de Chantilly, a légué ses collections à l’Institut de France, permettant leur conservation au sein du musée Condé. Le Grand Condé se distingue par sa couleur rose naturelle, particulièrement recherchée sur le marché international des pierres précieuses. Cette teinte résulte de transformations microscopiques de la structure cristalline du diamant, qui modifient la manière dont la lumière le traverse. Les diamants roses naturels de cette qualité sont extrêmement rares, ce qui explique leur valeur considérable auprès des collectionneurs. En 2017, un diamant rose avait ainsi atteint 71,2 millions de dollars lors d’une vente aux enchères, établissant un record mondial pour cette catégorie de pierres.

L’exposition organisée à Chantilly ne se limite pas à la présentation du diamant. Elle permet également de découvrir des documents d’archives inédits, des témoignages sur le cambriolage de 1926 et les résultats d’analyses scientifiques approfondies réalisées sur la pierre. Ces études ont notamment permis de mieux comprendre ses caractéristiques physiques et d’établir une identification précise du joyau. Une précaution particulièrement importante dans un contexte où plusieurs musées européens ont récemment été confrontés à des vols d’œuvres et d’objets précieux. Interrogé sur les risques liés à cette nouvelle présentation, Mathieu Deldicque a souligné l’importance du travail scientifique accompli, tout en refusant de communiquer le montant de l’assurance couvrant le diamant. Le musée souhaite ainsi concilier l’accès du public à un patrimoine exceptionnel et la protection d’une pièce pratiquement irremplaçable. Avec son histoire digne d’un scénario de cinéma, le Grand Condé occupe une place singulière parmi les trésors conservés dans les collections françaises. Rare survivant des collections princières de l’Ancien Régime, témoin de plusieurs changements de régime et protagoniste involontaire d’un cambriolage devenu légendaire, il incarne à lui seul plusieurs siècles d’histoire. Cent ans après avoir été retrouvé dans une pomme, ce diamant rose de neuf carats revient à Chantilly pour raconter une aventure où le hasard a permis de sauver un trésor national.