C’était un 10 avril : Création de la TVA

Le 10 avril 1954, l’Assemblée nationale adopte la loi instituant la Taxe sur la Valeur Ajoutée, plus connue sous le nom de TVA. Imaginée par Maurice Lauré, inspecteur des finances, cette taxe innovante rompt avec les anciens impôts en cascade sur la consommation. Plutôt que de frapper uniquement les ventes finales, la TVA s’applique à chaque étape de la production et de la distribution, mais uniquement sur la valeur réellement ajoutée par chaque acteur économique. En contrepartie, les entreprises peuvent déduire la TVA payée sur leurs achats. L’impôt final repose donc intégralement sur le consommateur, sans alourdir le coût pour les professionnels, rendant ce système à la fois plus juste et plus transparent.

Une invention française à succès mondial

À ses débuts, la TVA ne s’applique qu’aux industriels et à quelques grossistes. Mais dès la fin des années 1950, elle s’étend à toute la chaîne commerciale. Des figures comme Édouard Leclerc voient en elle un levier puissant pour moderniser la distribution et réformer la fiscalité en France. Ce modèle séduit rapidement l’Europe puis le reste du monde, à l’exception notable des États-Unis, où l’État fédéral n’a jamais voulu d’un impôt aussi facilement modifiable. En France, la TVA devient au fil des décennies la principale ressource fiscale : en 2024, elle représente près de 220 milliards d’euros de recettes, bien devant l’impôt sur le revenu.

Un impôt discret mais puissant

Perçue comme un impôt indolore, la TVA est pourtant redoutablement efficace. Prélevée à chaque transaction mais invisible sur les étiquettes en France (où elle est incluse dans les prix), elle permet de faire entrer massivement des fonds dans les caisses de l’État sans bouleverser le comportement des consommateurs. Son architecture logique et sa capacité d’adaptation ont fait d’elle une référence internationale. Derrière cette invention française se cache un chef-d’œuvre de simplicité fiscale : un impôt universel, neutre pour les entreprises, mais incontournable pour l’économie.