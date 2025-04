Calais, capitale inattendue du soleil en mars

Le Sud a la réputation d’être ensoleillé, le Nord celle d’être gris. Mais en mars 2025, la météo a fait tomber les clichés comme un château de cartes. La ville la plus baignée de soleil n’est ni Marseille ni Nice… mais Calais. Avec 222 heures d’ensoleillement sur le mois, la cité portuaire du Pas-de-Calais a raflé la couronne solaire, doublant quasiment sa moyenne mensuelle.

Un mois à l’envers : soleil au nord, déluge au sud

Selon le bilan de Météo-France, c’est toute la moitié nord du pays, au-dessus de la Seine, qui a profité d’un ciel généreux. De l’Alsace à la Manche, les journées radieuses se sont enchaînées, parfois jusqu’à +50 % d’ensoleillement par rapport à la normale. À Reims, on a compté 218 heures de soleil. Pendant ce temps, le Sud, pourtant habitué au grand bleu, a subi un véritable déluge : quatre à cinq fois la pluviométrie habituelle entre Marseille et Toulon, et une grisaille persistante de la Méditerranée aux Pyrénées. Perpignan n’a connu que deux journées pleinement ensoleillées, Montpellier et Toulouse ont attendu la fin du mois pour franchir les 20 °C. À l’inverse, Paris, Strasbourg ou Dijon avaient déjà passé ce cap bien plus tôt. Le printemps semble donc avoir changé de camp. Reste à savoir si avril confirmera ce renversement climatique… ou remettra le soleil à sa place.